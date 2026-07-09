Ягодка к ягодке. Как заморозить малину целиком, чтобы она не теряла форму

Если вы собрали малину на своем дачном участке или там, где ее не обрабатывали от вредителей, например, в лесу (расположенном далеко от промышленных объектов и городов), — ягоды можно не мыть, тогда переходим сразу к правилу № 5. Если купили на рынке или сомневаетесь в чистоте — помыть придется, но очень аккуратно: переходим к правилам № 3 и № 4.