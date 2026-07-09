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Ягодка к ягодке. Как заморозить малину целиком, чтобы она не теряла форму

Замораживаем малину целиком, сохраняем ее форму. А если попались мятые и не очень красивые ягоды, то используем два запасных способа.

Источник: Unsplash / CC0

Малина — самая нежная, капризная, но и, пожалуй, самая вкусная ягода. Так хочется сохранить ее сладость, вкус и волшебный аромат на целую зиму. Казалось бы, чего проще — нужно просто ее заморозить. Вот только после разморозки малина часто темнеет и расползается, выпускает много сока. Она уже совсем не похожа на свежую.

Но есть способы как можно лучше сохранить ягоды. Будем честны: малина все равно потеряет часть вкуса и аромата, станет более мягкой, чем когда была только сорвана с куста, но все же не превратится в кашу. Для начала нужно соблюдать несколько важных правил.

Правило № 1. Прямо с куста

Чем раньше после сбора ягод малина попадет в заморозку, тем лучше там сохранится. Поэтому идеально — собирать малину на своем участке или неподалеку от дома, перебрать и тут же заморозить. В течение пары часов.

Если покупаете — начинайте готовить к морозилке ягоды сразу же, как принесли с рынка.

Правило № 2. Не мыть

Если вы собрали малину на своем дачном участке или там, где ее не обрабатывали от вредителей, например, в лесу (расположенном далеко от промышленных объектов и городов), — ягоды можно не мыть, тогда переходим сразу к правилу № 5. Если купили на рынке или сомневаетесь в чистоте — помыть придется, но очень аккуратно: переходим к правилам № 3 и № 4.

Правило № 3. Мыть осторожно

Набираете таз очень холодной воды, опускаете туда ягоды, оставляете на 5 минут, а потом очень аккуратно шумовкой извлекаете их на бумажные полотенца. Даете обсохнуть.

Не нужно ополаскивать ягоды в дуршлаге или в сите, они помнутся. Переливать ягоды с водой из тазика в дуршлаг не стоит, можно помять.

Правило № 4. Высушить

Замораживать нужно только сухие ягоды (если вы хотите, чтобы они сохранили форму), поэтому тщательно перебираем, убираем все мятые ягоды, а после мытья высушиваем.

Правило № 5. Охладить

Чем меньше будет разница температур между ягодами и морозилкой, тем меньше конденсата образуется. Поэтому перед заморозкой лучше охладить малину в холодильнике.

Правило № 6. Быстрая заморозка

Если у вас есть функция заморозки в морозилке — обязательно включите ее. Идеально, конечно, замораживать в шоковом режиме, но в бытовых морозилках его обычно не бывает.

Чтобы ускорить процесс, можно застелить противни или лотки, в которых будете замораживать ягоды, фольгой. Блестящей стороной вверх. Так холодный воздух будет отражаться от поверхности, ягоды будут охлаждаться быстрее.

Правило № 7. В один слой

Замораживайте ягоды в один слой, они должны лежать свободно, чтобы холодный воздух имел доступ к каждой ягодке. Тогда процесс пройдет быстро.

Правило № 8. Хранение

После того как ягоды полностью замерзли, их нужно разложить по зип-пакетам или вакуумным пакетам — причем из первых максимально удалите воздух, так малина будет храниться лучше. Можно хранить малину в контейнерах (которые можно ставить в морозилку) или в формочках для льда.

Важный момент: если разложить малину небольшими порциями, а не брать по чуть-чуть из общего пакета, то ягоды будут храниться лучше, на них не будет образовываться иней.

Правило № 9. Разморозка

Это очень важно: правильная разморозка сохранит большую часть сока в ягодах. Малину кладем в сито и ставим в холодильную камеру за 40−60 минут до приготовления. Она не должна разморозиться до конца, пусть останется чуть подмороженной, так она сохранит форму. Если размораживать малину при комнатной температуре, она потеряет слишком много сока и расплывется.

Если вы выполнили все эти 8 правил, то в результате получите целые ягоды малины, с минимальным количеством инея на них. А если еще и правильно разморозили ягоды, то получили неплохой результат, потери сока будут минимальными.

Если же у вас мелкая или помятая малина, можно заморозить ее другими способами, уже меньше заботясь о целости ягод.

Малиновое пюре с сахаром или без

  • Малину перебрать, удалить все плохие ягоды, жучков, червячков, листики и так далее.
  • Ягоды промыть, обсушить на бумажных полотенцах.
  • Ягоды пюрировать блендером или растолочь толкушкой.
  • По желанию можно протереть через сито с марлей, чтобы избавиться от косточек.
  • Добавить сахар по вкусу, можно заморозить без сахара.
  • Залить пюре в контейнер или разлить его по формочкам для льда.
  • Поставить в морозилку на режим заморозки.

Малина в сахарном сиропе

  • Подготовить малину к заморозке: перебрать, промыть, высушить.
  • Сварить сироп: 1 стакан сахара залить 1 стаканом кипящей воды, варить на среднем огне, сироп должен слегка загустеть: капаете каплю сиропа на тарелку, и она не растекается — значит, сироп готов.
  • Сироп охладить.
  • Ягоды разложить по контейнерам, залить охлажденным сиропом.
  • Закрыть крышками, убрать в морозилку.

Такие ягоды нужно размораживать в холодильной камере, они меньше мнутся при разморозке, но не так хорошо сохраняют красивую форму, как ягоды, правильно замороженные целиком. Ягоды в сиропе — хороший вариант для десертов.