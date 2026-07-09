Иван Носков: «В Самаре усилили полив зеленых насаждений и запустили аэрацию воздуха»

В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, сохранится жаркая погода. Поэтому интенсивность полива в городе будем сохранять до смены температур. Берегите себя и своих близких, не находитесь долго на открытом солнце, пейте больше воды. А всех, кто отдыхает на пляжах Волги, прошу соблюдать правила безопасности на воде — обращайте внимание на замечания дежурных спасателей. И помните, при плохом самочувствии вы можете обратиться к ним за первой медицинской помощью.