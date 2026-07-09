Рецидивист из Немана получил 7 лет колонии строгого режима за убийство по пьянке

Неманский районный суд признал фигуранта уголовного дела виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей.