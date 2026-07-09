Около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области

Кроме того, по словам спикера, в этом году предполагается построить 90 км линий дорожного освещения и 270 км запроектировать, установить пять светофорных объектов и подготовить проекты ещё восьми, обустроить 111 пешеходных переходов, в том числе 86 оборудовать проекционной разметкой, которую видно в тёмное время.