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Около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области

Запланирована установка светодиодных знаков на опасных участках.

Источник: Нижегородская правда

В этом году в Нижегородской области планируется установить около 7000 дорожных знаков. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил представитель регионального минтранса Кирилл Шевяков на пресс-конференции в НОИЦ, посвящённой старту социальной кампании «Продвижение безопасности».

На опасных участках установят светодиодные знаки, предупреждающие водителей о приближении к опасному повороту.

Для снижения аварийности, в частности, из-за выезда на встречную полосу в этом году предполагается уделить особое внимание разделению транспортных потоков. В планах установка 11 км осевого металлического барьерного ограждения, в том числе на участках автодорог Работки-Порецкое, Нижний Новгород-Шахунья-Киров, Шопша-Иваново-Нижний Новгород.

В тех местах, где возвести барьерное ограждение невозможно, поставят сигнальные столбики, также разделяющие транспортные потоки.

В планах нанесение разметки структурированным пластиком для предупреждения водителей о выезде на разделительную полосу.

Кроме того, по словам спикера, в этом году предполагается построить 90 км линий дорожного освещения и 270 км запроектировать, установить пять светофорных объектов и подготовить проекты ещё восьми, обустроить 111 пешеходных переходов, в том числе 86 оборудовать проекционной разметкой, которую видно в тёмное время.

Также в планах устройство и замена около 200 остановочных павильонов.

«Все мероприятия направлены на снижение аварийности, повышение комфорта и безопасности всех участников дорожного движения», — сообщил Кирилл Шевяков.