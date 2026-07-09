Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства

Специально организованный общедоступный пункт поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам, располагается по адресу: ул. Строительная, 21. График работы: с 9:00 до 20:00.
Помощь людям с ограниченными возможностями.
На базе Сакской городской общественной организации инвалидов «Товарищ» развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.
Маломобильные жители города с инвалидностью могут обратиться в организацию для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров и электроприставок.
Кроме того, маломобильные граждане, в том числе люди пожилого возраста с инвалидностью, могут получить в организации питьевую воду.
Адрес организации: ул. Курортная, 61. Тел: +7−978−069−05−09.
Водоснабжение.
Как рассказали в министерстве, в городе с 13:00 до 19:00 запускаются генераторы на водонапорных и канализационных станциях с целью обеспечения минимального напора воды в сетях водоснабжения. Также сформирован резервный запас воды в пятилитровых емкостях общим объемом 5 тонн.
Управляющие компании совместно с председателями многоквартирных домов организуют вывод поливочных кранов во дворах, чтобы жители верхних этажей могли набрать воду для технических нужд.
Зарядка мобильных телефонов.
Зарядить телефоны и пауэрбанки при отсутствии электричества можно с 9:00 до 20:00 по адресу ул. Строительная, 21 — там работает точка бесплатной зарядки электрических устройств на мобильном генераторе интернет-провайдера «Агронет».
Где купить лекарства.
Опубликован перечень городских аптек, где можно приобрести лекарства по безналичному расчету во время отключения электричества.
«Здрав-сервис»:
— ул. Советская, 5 (круглосуточно);
— ул. Ленина, 18; Революции, 4; Симферопольская, 23 (с 8:00 до 19:00).
«ИП Поплавская»:
— ул. Революции (с 8:00 до 19:00).
— ул. Красноармейская (с 8:00 до 18:00).
«Виста»:
— ул. Лобозова, ул. Кузнецова (с 8:00 до 20:00).
«Экономная аптека»:
— ул Лобозова, ул. Интернацмональная (с 8:00 до 20:00).
— ул. Симферопольская (с 8:00 до 21:00).
Все аптеки на территории города работают на генераторах.
Где снять наличные деньги.
По адресу ул. Промышленная, 4, (возле здания муниципального учреждения «Городское хозяйство») начал работу мобильный офис «Сбербанка». Также по договоренности с руководителем регионального офиса банка будет приобретен генератор, который сможет обеспечивать работу отделения на улице Кузнецова.
При наличии электроэнергии до 18.00 работает отделение банка «Россия» на улице Советская.
Куда звонить.
Телефоны дежурно-диспетчерских служб:
— Единая дежурно-диспетчерская служба города Саки: +7−978−915−01−66 (круглосуточно); +7−36563−30−57−9 (круглосуточно).
-Сакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»: +7−978−008−87−69; +7−978−008−87−68 (диспетчерская); +7−36563−3−10−07 (аварийная служба — круглосуточно).
— Сакский РЭС Западных ЭС ГУП РК «Крымэнерго»: +7−978−954−41−56 (аварийная служба — круглосуточно); +7−36563−3−09−25.
— Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»: +7−978−918−46−42; +7−978−918−46−52 (служба внутридомовых систем газоснабжения); +7−978−918−46−07 (отдел по работе с клиентами).
Расписание движения общественного транспорта.
№ 4 «Муниципалитет» — «Санаторий “Северное сияние”.
Время отправления от начального остановочного пункта «Муниципалитет»:
06:30; 07:38; 08:44; 09:50; 11:21; 12:26; 13:33; 14:40; 15:47; 16:54; 18:27; 19:32.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Санаторий “Северное сияние”:
07:05; 08:12; 09:18; 10:50; 11:54; 13:01; 14:08; 15:15; 16:22; 17:55; 19:00; 20:07.
№ 7 «ул. Набережная» — «Больница».
Время отправления от начального остановочного пункта «(Химпоселок) ул. Набережная»:
07:23; 07:47; 08:28; 08:55; 09:32; 10:00; 10:50; 11:05; 12:21; 12:45; 13:23; 13:53; 14:28; 14:59; 15:39; 16:05; 16:53; 17:09; 18:24; 18:54; 19:40; 20:07; 20:44; 21:11.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Больница»:
07:50; 08:15; 08:52; 09:23; 10:00; 10:28; 11:18; 11:33; 12:49; 13:13; 13:50; 14:21; 14:57; 15:27; 16:07; 16:33; 17:21; 17:37; 18:52; 19:22; 20:08; 20:35; 21:12; 21:39.
№ 6 «Больница» — «Ж/д вокзал».
Время отправления от начального остановочного пункта «Больница»:
06:45; 08:04; 09:40; 11:12; 13:25; 14:45; 16:02; 17:26.
Время отправления от конечного остановочного пункта «ж/д Вокзал»;
07:20; 09:02; 10:35; 12:47; 14:07; 15:25; 16:49.
№ 5 «Химпоселок» — «Мкр-н Амет-Хан-Султан».
Время отправления от начального остановочного пункта «Химпоселок»:
06:40; 07:54; 08:59; 10:05; 11:50; 12:56; 14:15; 15:22; 17:00; 18:06; 19:10.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Мкр-н Амет-Хан-Султан»:
07:11; 08:25; 09:31; 10:36; 12:21; 13:27; 14:46; 15:53; 17:31; 18:37.
№ 3 «Ост. Пляжная» — «Санаторий “Северное сияние”.
Время отправления от начального остановочного пункта «Ост. Пляжная»:
06:18; 06:38; 07:00; 07:20; 07:40; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:05; 15:35; 16:25; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Санаторий “Северное сияние”:
06:38; 06:58; 07:20; 07:40; 08:10; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:55; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00.
№ 2 «Химпоселок» — «Ж/д вокзал».
Время отправления от начального остановочного пункта «Химпоселок»:
05:30; 07:10; 08:05; 10:18; 11:15; 12:13; 13:02; 13:50; 14:42; 15:30; 16:20; 18:00; 18:50.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Ж/д вокзал»:
06:25; 07:35; 09:00; 10:50; 11:40; 12:36; 13:25; 14:15; 15:05; 15:55; 16:45; 18:25; 19:30.
№ 1 А «Ул. Ивановой» — «Больница».
Время отправления от начального остановочного пункта «Ул. Ивановой»:
07:02; 08−03; 09:13; 10:25; 11:56; 13:01; 14:11; 15:17; 15:28; 18:02; 19:19; 20:25.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Больница»:
7:27; 08:31; 09:41; 10:53; 12:24; 13:28; 14:39; 15:45; 16:56; 18:30; 19:46; 20:53.
№ 1 «Химпоселок» — «Больница».
Время отправления от начального остановочного пункта «Химпоселок»:
1-й выпуск:
06:25; 07:28; 08:32; 09:46; 11:13; 12:26; 12:59; 13:32; 14:38; 15:51; 17:17; 18:33; 19:46; 20:50;
2-й выпуск:
06:36; 07:36; 08:42; 10:09; 11:25; 12:34; 13:41; 14:47; 16:13; 17:32; 18:42; 19:55; 20:59;
3-й выпуск:
06:48; 07:52; 09:01; 10:34; 11:40; 12:50; 13:59; 15:05; 16:37; 17:47; 19:03; 20:13; 21:17.
Время отправления от конечного остановочного пункта «Больница»:
1-й выпуск:
06:51; 07:59; 09:03; 10:40; 11:44; 12:57; 14:03; 15:09; 16:44; 17:48; 19:04; 20:17; 21:21;
2-й выпуск:
07:02; 08:07; 09:13; 10:17; 11:56; 13:05; 14:12; 15:18; 16:22; 18:03; 19:13; 20:26; 21:30;
3-й выпуск:
07:14; 08:23; 09:32; 11:05; 12:11; 13:21; 14:30; 15:36; 17:08; 18:18; 19:34; 20:44; 21:48.