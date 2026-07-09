Снесли до основания: демонтажные работы на Правой набережной власти остановить не смогли

В Калининграде подрядчик завершает работы по сносу исторического здания администрации мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной), несмотря на предписание региональной Службы госохраны ОКН. О том, что заявку на включение объекта в Единый реестр объектов культурного наследия необходимо было подать до начала демонтажных работ, «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы Евгений Маслов.
«Я тоже по этому поводу печалюсь, но что теперь делать, — сообщил Маслов. — Из тех объектов, которые мы в свое время не успели поставить на учет, это очень достойное здание. Если бы было в свое время заявление — поставили бы».
Чиновник отметил, что его искренне удивляет, что краеведы, поднявшие протестную волну, не подали это заявление ранее.
«Они же там экскурсии водят и так далее. Почему же ни разу не обратили внимания? Это элементарная вещь, можно было хотя бы поинтересоваться. Но я их не обвиняю. Тот же Золошков, который статью про это здание в свое время писал, тоже мог обратить внимание. Но и его я не обвиняю. Получилось, что у семи нянек дитя без глазу. Печаль. Я не раз говорил, что самое ценное у нас уже на учете, но если мы где-то ошибаемся, то всегда открыты для предложений и обоснованных заявлений», — добавил Маслов.
Чиновник уточнил, что факт недопущения сотрудника Службы на объект еще будет отдельно разбираться, и контрольно-надзорные мероприятия продолжатся.
«Работу мы будем продолжать, но дом от этого не восстановится к огромному сожалению. Для меня вдвойне обидно, что я сейчас в петербургской командировке. Но пока меня не было, мои сотрудники выдержали проверку. Они все адекватно делали. Я могу только одобрить их работу. Могли бы и в паралич впасть, но взяли инициативу в свои руки», — заключил Маслов.
9 июля на официальной странице Службы ВКонтакте появилось сообщение, в котором сотрудники объяснили последовательность действий при включении исторического объекта в реестр ОКН.
«В информации приведена статистика по состоянию на май. Уточняем, что по состоянию на 6 июля 2026 года Служба приняла 45 приказов о включении выявленных объектов культурного наследия в реестр», — добавили в Службе.
О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц (АО «Калининградский мукомольный завод»).
8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.
8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.
Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».