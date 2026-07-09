Снесли до основания: демонтажные работы на Правой набережной власти остановить не смогли

«Они же там экскурсии водят и так далее. Почему же ни разу не обратили внимания? Это элементарная вещь, можно было хотя бы поинтересоваться. Но я их не обвиняю. Тот же Золошков, который статью про это здание в свое время писал, тоже мог обратить внимание. Но и его я не обвиняю. Получилось, что у семи нянек дитя без глазу. Печаль. Я не раз говорил, что самое ценное у нас уже на учете, но если мы где-то ошибаемся, то всегда открыты для предложений и обоснованных заявлений», — добавил Маслов.