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Москвич устроил дебош на борту самолета Калининград — Москва

33-летний мужчина стал фигурантом дела о хулиганстве и полет свой пропустил.

Источник: Комсомольская правда

На территории аэропорта Калининграда 33-летний житель Москвы устроил дебош. Он уже находился на борту самолета Калининград — Москва, когда начал вести себя неадекватно и, как выразились в полиции, деструктивно.

По данным пресс-службы калининградской транспортной полиции, мужчина не только нарушал общественный порядок и выказывал неуважение к обществу, но и перешел личные границы в отношении члена экипажа.

Наряд прибыл прямо на стоянку воздушных судов «Храброво. Мужчину доставили в отдел, он стал фигурантом дела по статье “мелкое хулиганство”.

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