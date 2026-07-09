Воронежцев пригласили на танцы на Петровской набережной

12 июля в Воронеже пройдет танцевальная вечеринка (6+) на Петровской набережной. Любителей салонных танцев и желающих им научиться приглашают присоединиться с событию с 18.00 до 20.00.
Вечеринка бесплатная, но есть дресс-код — кошачий акцент (принт, значок, вышивка, шляпка) и красный цвет (в любом элементе одежды). Всех ждут на причале теплохода у стеклянного моста.
— Набережная, закат, свежий речной бриз и магия танца — это будет ваш незабываемый вечер! — обещают организаторы, клуб салонных танцев Alex&Fox. — Навыки не важны, профессионалы вам помогут. Главное — ваше желание танцевать!
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