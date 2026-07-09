Калининградским приютам планируют передать 5 тонн корма для собак и кошек

Московский благотворительный фонд ПБЖ «Ника» передал АНО «Добро-Во Благо» 5 тонн корма для животных, которые распределят между калининградскими приютами. 3 тонны предназначены для собак, а 2 тонны — для кошек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил директор «Добра-Во Благо» Сергей Олишкевич.
Фонд «Ника» реализует проект поддержки приютов для бездомных животных «Оставайтесь сытыми». Он помогает обеспечить подопечных приютов полноценным питанием и иным необходимым для комфортной жизни. «Наша цель — поддержать приюты, которые испытывают трудности, и помочь им обеспечить достойные условия содержания животных до того как они будут пристроены в любящие семьи», — следует из описания проекта.
В «Добро-Во Благо» узнали про возможность получения такой поддержки и отправили заявку. Олишкевич отметил, что до этого организация помогала приютам за счет своих средств и никогда не открывала сборы. Однако сейчас финансовое положение не позволяет помогать в тех же объёмах, поэтому фонд начал искать другие возможности.
Благотворительный фонд собрал предварительные заявки от приютов, с которыми он работал со своего основания, чтобы подать документы на получение. «Мы просили о поддержке, но даже не могли представить, что масштаб помощи окажется настолько грандиозным. Этого запаса хватит, чтобы обеспечить сытую жизнь сотням подопечных калининградских приютов на долгое время», — рассказали в фонде.
Для Калининградской области это будет первая поставка по программе «Ники». Корм распределят между теми, кто подавал заявки первыми: команда «Поможем вместе», «Кошкин дом», «Муркоша», приют для собак-инвалидов «Сломанные игрушки», коты из Зеленоградска через котошефа, а также частные волонтеры Виктор Бахтиев и Анастасия Пряхина.
На сайте «Ники» указано, что для участия в программе необходимо оценить свои логистические способности. Как рассказал Олишкевич, с этим возникли определенные трудности, поскольку в Калининград «никто особо не отправляет из-за сложности логистики». «Мы пообщались с “Никой”, и они поверили, что мы сможем это реализовать и нам отгрузили эту партию», — рассказал директор «Добра-Во Благо».
Однако, чтобы корм доехал до Калининграда, необходимо оплатить услуги транспортной логистики. Стоимость доставки составляет 108 885,6 рублей, что для фонда является «неподъемной» суммой.
Подробная информация о том, как можно помочь с поставкой, находится на странице фонда «ВКонтакте» по ссылке.
Как сообщил Олишкевич, если с этой поставкой все пройдет удачно, то в дальнейшем фонд планирует и дальше продолжать участвовать в проекте «Ники». Предварительный прием заявок от приютов планируют объявить в ближайшее время.
«У нас нет любимчиков, и никому [определенным приютам] мы предпочтения не отдаем. Для нас все животные одинаковые. Животные одинаково хотят кушать. Наша цель и миссия — это помочь им и создать условия для приютов, чтобы они занимались своим делом — помогали животным».