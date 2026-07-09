Калининградским приютам планируют передать 5 тонн корма для собак и кошек

В «Добро-Во Благо» узнали про возможность получения такой поддержки и отправили заявку. Олишкевич отметил, что до этого организация помогала приютам за счет своих средств и никогда не открывала сборы. Однако сейчас финансовое положение не позволяет помогать в тех же объёмах, поэтому фонд начал искать другие возможности.