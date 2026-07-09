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Исчезнувшего после ссоры с женой рыбака ищут в Якутии

В Якутии ищут 44-летнего мужчины, который почти неделю назад ушел на рыбалку и пропал.

В Хангаласском районе Якутии ищут 44-летнего мужчины, который 3 июля ушел на рыбалку и пропал.

Перед отъездом он поссорился с супругой, сел в резиновую лодку с мотором и отправился к реке Буотама, предупредив родных, что бензина почти нет. Тревогу забила мать пропавшего — она обратилась в ЕДДС 7 июля.

Женщина рассказала, что сын уехал в пятницу и перестал выходить на связь. Полицейские нашли его грузовой автомобиль на берегу Лены у поселка Мохсоголлох, в кабине остался лежать мобильный телефон, сообщает «КП — Якутия».

Сотрудники МВД обследовали левый берег реки от Мохсоголлоха до села Верхний Бестях, но следов мужчины или лодки не обнаружили. В ЕДДС не исключают, что он мог дрейфовать или пристать к глухому берегу, где нет людей.

Поиски продолжаются, спасатели готовятся к новому выезду.

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