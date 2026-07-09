Нижегородский полицейских спас двух тонущих в Керженце детей

Сотрудник транспортной полиции спас двух тонущих детей в Семеновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В управление МВД на транспорте поступила благодарность от матери одного из спасенных мальчиков. 12 июня полицейский-водитель Александр Сироткин отдыхал вместе с семьей на реке Керженец.
Наблюдая за своими детьми, мужчина увидел, что двое ребят начали уходить под воду, цепляясь друг за друга. Полицейский бросился на помощь и вытащил мальчиков из воды.
Родители спасенных ребят поблагодарили Александра Сироткина за помощь.
Напомним, студент из Нижнего Новгорода спас пациента со злокачественным заболеванием крови.