В Перми показали варианты оформления города к Новому году

«Прорабатываем несколько направлений — праздничное оформление социальных и административных объектов, витрин магазинов, оформление в благоустройстве и входных групп, которые будут иметь единую смысловую концепцию. В этом году планируем сформировать несколько тематических праздничных маршрутов», — отметила Елена Ермолина.