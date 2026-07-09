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Фестиваль православной культуры «Павловский свет» устроят под Воронежем

Молодежный фестиваль призван познакомить участников с историей и традициями региона.

Источник: Комсомольская правда

С 12 по 15 июле в Павловске устроят молодежный православный фестиваль «Павловский свет». За четыре дня там проведут культурные, образовательные и религиозные событий, чтобы познакомить участников с историей и традициями региона. Об этом сообщили в районной администрации 9 июля.

В фестивале будут участвовать представители церковных округов Россошанской епархии, епископ Россошанский и Острогожский Дионисий. События соберут гостей на нескольких локациях, включая храм апостола Павла, базу отдыха «Малый лес» и территорию Белогорского мужского монастыря.

Основная часть начнется 12 июля с Божественной литургии и обзорной экскурсии по Павловску. В последующие дни запланированы спортивные состязания на берегу Дона, творческие мастер-классы, беседы со священниками, пленэр на Тамбовском озере и выступления музыкальных коллективов. 14 июля участники отправятся на катере в Белогорский мужской монастырь, а 15 июля фестиваль завершится молебном.

Вход свободный.

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