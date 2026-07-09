Фестиваль православной культуры «Павловский свет» устроят под Воронежем

С 12 по 15 июле в Павловске устроят молодежный православный фестиваль «Павловский свет». За четыре дня там проведут культурные, образовательные и религиозные событий, чтобы познакомить участников с историей и традициями региона. Об этом сообщили в районной администрации 9 июля.