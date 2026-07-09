Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1035 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области с начала года

Все они нарушили правила пребывания на территории России.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года из Нижегородской области выдворили 1035 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания в России и не имели документов, подтверждающих право на временное проживание или работу. Их доставили до пунктов пропуска через государственную границу судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Только за прошлую неделю сотрудники службы выдворили 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. Основанием стали решения судов, вынесенные по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания на ее территории.

До исполнения судебных решений мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления всех необходимых документов судебные приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу и передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ России. В соответствии с законодательством всем выдворенным иностранным гражданам запрещен въезд в Россию в течение ближайших пяти лет.