1035 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области с начала года

С начала 2026 года из Нижегородской области выдворили 1035 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания в России и не имели документов, подтверждающих право на временное проживание или работу. Их доставили до пунктов пропуска через государственную границу судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.