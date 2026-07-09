Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жизнь была под угрозой, а время — на исходе: в Башкирии врачи спасли 4-летнюю девочку

В Башкирии спасли 4-летнюю девочку с острым гангренозным аппендицитом.

Источник: Минздрав Башкирии

В Башкирии врачи спасли 4-летнего ребенка с опасным диагнозом. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Девочка поступила в Чекмагушевскую центральную районную больницу с сильными болями в животе. Диагностика выявила острый гангренозный аппендицит и разлитым перитонитом. Ситуацию осложняло нестандартное расположение червеобразного отростка — это затрудняло обследование и повышало риски для жизни ребенка.

Врачи решили оперировать немедленно. Хирурги провели лапароскопическую аппендэктомию, выполнили санацию и дренирование брюшной полости.

После операции девочку на санитарном вертолете доставили в Уфу — в Республиканскую детскую клиническую больницу — из-за тяжелого состояния и высокого риска септических осложнений.

— Сейчас малышка уже выписана из больницы. Желаю ей крепкого здоровья и, если и летать на вертолетах, то только чтобы полюбоваться видами. Коллегам — спасибо за слаженную и грамотную работу! — заявил Рахматуллин.