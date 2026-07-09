В аэропорту Храброво пассажир из Москвы приставал к экипажу

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» поступил вызов от сотрудников службы пассажирских перевозок. Их попросили прибыть на стоянку воздушных судов к борту самолёта, выполнявшего рейс Калининград — Москва. Причиной стал 33-летний житель Москвы. Мужчина на борту нарушал общественный порядок, выражал неуважение к окружающим и допустил неправомерные…