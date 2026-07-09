В аэропорту Храброво пассажир из Москвы приставал к экипажу

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» поступил вызов от сотрудников службы пассажирских перевозок. Их попросили прибыть на стоянку воздушных судов к борту самолёта, выполнявшего рейс Калининград — Москва.
Причиной стал 33-летний житель Москвы. Мужчина на борту нарушал общественный порядок, выражал неуважение к окружающим и допустил неправомерные действия физического характера в отношении члена экипажа — нарушил его личные границы.
Сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в дежурную часть. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.