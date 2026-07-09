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В детских лагерях Севастополя отменили третью смену

Вторая завершается на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

В детских лагерях, расположенных в Севастополе, отменили третью смену. Соответствующая информация прозвучала на заседании городского правительства.

Детские оздоровительные лагеря завершат вторую смену 14—15 июля. Что же касается третьей, то ее решили отменить. Завозить детей в лагеря не планируют.

Напомним, Минпросвещения России сообщало о плановом вывозе детей из лагеря «Артек» из-за введенного 22 июня запрета на отдых детей в Крыму. В ведомстве подчеркнули, что вопрос временной приостановки детского отдыха в республике находится на постоянном контроле. Для оперативного решения вопросов был создан штаб.

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