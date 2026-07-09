Мэр Нижнего Новгорода рассказал о таланте 13-летнего художника Богдана Корнишина

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX рассказал о таланте 13-летнего художника Богдана Корнишина.
Юный нижегородец стал одним из участников экспозиции «Что важнее всего на свете — мир, любовь, семья и дети» в Центральном музее Вооружённых Сил РФ. На выставке собраны работы одаренных детей со всей страны.
По словам главы города, на своей картине Богдан передал тепло родной земли и ценность семьи. Шалабаев назвал юного художника настоящим творческим феноменом Нижнего Новгорода.
Богдан Корнишин учится в детской школе искусств им. А. И. Хачатуряна, имеет несколько рекордов в области живописи, побеждал во всероссийских и международных конкурсах и участвовал более чем в 50 выставках в России и за рубежом. Этим летом его приняли в Межрегиональный союз русских художников.
Увидеть работу нижегородца в Москве можно до 20 июля.
Ранее сообщалось, что выставка «Нижегородские сказки и легенды» открылась в НГХМ.
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