Мэр Нижнего Новгорода рассказал о таланте 13-летнего художника Богдана Корнишина

Богдан Корнишин учится в детской школе искусств им. А. И. Хачатуряна, имеет несколько рекордов в области живописи, побеждал во всероссийских и международных конкурсах и участвовал более чем в 50 выставках в России и за рубежом. Этим летом его приняли в Межрегиональный союз русских художников.