Работа Нижегородской канатной дороги приостановлена на неопределенный срок

Работа Нижегородской канатной дороги возобновится только после завершения проверок, устранения причин инцидента и подтверждения полной безопасности эксплуатации для пассажиров. Об этом сообщает ООО «Урбантех Сервис» — компания, обслуживающая канатную дорогу. Конкретные сроки возобновления работы пока не называются.
Напомним, 5 июля из-за ухудшения погоды движение канатной дороги остановили. На линии остались две кабины с 16 пассажирами в 200 метрах от станции «Нижегородская». Всех людей эвакуировали с помощью спасателей. Пострадавших нет.
По факту произошедшего в настоящее время проводятся проверки Ростехнадзора, Прокуратуры Нижегородской области и Следственного комитета.
Специалисты проводят комплексное обследование оборудования и выполняют все необходимые мероприятия, предусмотренные после подобных инцидентов.