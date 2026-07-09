Работа Нижегородской канатной дороги приостановлена на неопределенный срок

Работа Нижегородской канатной дороги возобновится только после завершения проверок, устранения причин инцидента и подтверждения полной безопасности эксплуатации для пассажиров. Об этом сообщает ООО «Урбантех Сервис» — компания, обслуживающая канатную дорогу. Конкретные сроки возобновления работы пока не называются.