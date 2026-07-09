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Работа Нижегородской канатной дороги приостановлена на неопределенный срок

Специалисты проводят комплексное обследование оборудования.

Источник: Нижегородская правда

Работа Нижегородской канатной дороги возобновится только после завершения проверок, устранения причин инцидента и подтверждения полной безопасности эксплуатации для пассажиров. Об этом сообщает ООО «Урбантех Сервис» — компания, обслуживающая канатную дорогу. Конкретные сроки возобновления работы пока не называются.

Напомним, 5 июля из-за ухудшения погоды движение канатной дороги остановили. На линии остались две кабины с 16 пассажирами в 200 метрах от станции «Нижегородская». Всех людей эвакуировали с помощью спасателей. Пострадавших нет.

По факту произошедшего в настоящее время проводятся проверки Ростехнадзора, Прокуратуры Нижегородской области и Следственного комитета.

Специалисты проводят комплексное обследование оборудования и выполняют все необходимые мероприятия, предусмотренные после подобных инцидентов.