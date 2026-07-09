В России снизилась годовая инфляция, но часть продуктов подорожала

Годовая инфляция в России на 6 июля составила 5,61%. Неделей ранее показатель был на уровне 6%. Это следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
За неделю с 30 июня по 6 июля потребительские цены выросли на 0,31%. Продукты подорожали на 0,1%, но плодоовощная продукция, наоборот, стала дешевле на 0,4%. Остальные продукты питания прибавили в цене 0,15%. Непродовольственные товары за неделю подорожали на 0,49%, а услуги, которые отслеживают статистики, на 0,29%.
На ситуацию повлиял и рост цен на топливо. По данным Росстата, за эту же неделю бензин подорожал на 2,1%, а дизельное топливо на 3,4%.