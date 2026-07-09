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Компании Петербурга начнут внедрять демографические пакеты для сотрудников

В пакет войдут ДМС, санаторий, индивидуальный график работы и прочее.

Источник: Комсомольская правда

На антикоррупционном портале города опубликовали положение о внедрении демографических пакетов в организациях Петербурга. Документ определяет, как городские власти и работодатели могут вместе создавать условия для сотрудников с детьми.

В демографический пакет войдет индивидуальный график работы, программа ДМС для сотрудника и его семьи, оплата санаторного отдыха, а также другие меры — дополнительные выплаты при рождении ребенка, помощь с оплатой детского сада, корпоративные мероприятия для семей.

— Каждая организация сможет выбрать те меры, которые подходят именно ее коллективу. Власти готовы консультировать бизнес и помогать с разработкой программ, — уточняет 78.ru.

Главная задача — повысить престиж семейного образа жизни и укрепить традиционные ценности.

В Петербурге уверены: если работодатель создает условия для сотрудников с детьми, это помогает и семьям, и бизнесу. Документ уже направлен в организации для ознакомления.