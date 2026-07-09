Компании Петербурга начнут внедрять демографические пакеты для сотрудников

В демографический пакет войдет индивидуальный график работы, программа ДМС для сотрудника и его семьи, оплата санаторного отдыха, а также другие меры — дополнительные выплаты при рождении ребенка, помощь с оплатой детского сада, корпоративные мероприятия для семей.