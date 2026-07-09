Массовый бунт против ТЦК во Львове сняли на видео

Во Львове произошли массовые беспорядки после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили и затащили в свой автомобиль местного жителя. На улице собрались сотни возмущенных жителей: они перевернули служебный автомобиль и сорвали одежду с военного, обвинив его во взяточничестве. По словам очевидцев, «полиция боялась подойти» к протестующим. Успокоить участников беспорядков удалось только после прибытия дополнительных сил.