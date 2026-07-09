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Глава РФС объяснил, почему Суперкубок России будет разыгран в Нижнем Новгороде

Александр Дюков рассказал о заинтересованности губернатора.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал журналистам, в связи с чем наш город получил право принять матч за Суперкубок России.

Напомним, поединок за почётный трофей состоится 18 июля на «Совкомбанк Арене». На поле сойдутся «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва).

«Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика, он находится не очень далеко от Москвы и Санкт‑Петербурга, поэтому болельщикам “Спартака” и “Зенита” будет не так сложно добраться на футбол. При выборе города для нас ещё важно желание главы регионов провести такой матч. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин такое намерение демонстрировал в течение продолжительного времени, мы приняли решение доверить Нижнему Новгороду матч за Суперкубок», — цитирует слова Александра Дюкова «Матч ТВ».

Добавим, что трофей прибудет в столицу Приволжья 15 июля. Поклонников футбола будет ждать целая серия разнообразных мероприятий.