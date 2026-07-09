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В Светлогорске изъяли немаркированные вейпы на 6,4 млн рублей

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Светлогорский» пресекли торговлю немаркированными электронными сигаретами и.

никотинсодержащими жидкостями в двух специализированных магазинах города.

В ходе проверки торговой точки на Калининградском проспекте полицейские изъяли 407 ёмкостей с жидкостями для вейпов на сумму свыше 2,6 млн рублей. В магазине на улице Пионерской нашли более 1 397 единиц никотинсодержащих жидкостей и одноразовых электронных систем доставки никотина на сумму более 3,8 млн рублей. Маркировка на всей продукции отсутствовала.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Расследование продолжается.