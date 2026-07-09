В Светлогорске изъяли немаркированные вейпы на 6,4 млн рублей

В ходе проверки торговой точки на Калининградском проспекте полицейские изъяли 407 ёмкостей с жидкостями для вейпов на сумму свыше 2,6 млн рублей. В магазине на улице Пионерской нашли более 1 397 единиц никотинсодержащих жидкостей и одноразовых электронных систем доставки никотина на сумму более 3,8 млн рублей. Маркировка на всей продукции отсутствовала.