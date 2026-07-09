Один из лидеров «Пармы» стал игроком УНИКСа

Предстоящий чемпионат станет для игрока третьим в Единой лиге ВТБ. Прошлым летом он присоединился к пермской «Бетсити- Парме» и помог пермскому клубу финишировать на пятом месте в турнире, а также завоевать бронзовую медаль турнира Winline Basket Cup.