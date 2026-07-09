В Северный и Западный жилые массивы Ростова вернули горячую воду

В то же время после устранения дополнительных дефектов на тепловых сетях в западном микрорайоне теплотрасса заполнена, отмечается в сообщении. Ресурс подается по улицам Проселочной, Батуринской, Тружеников, Мушкетова, 1-й Краснодарской, 2-й Краснодарской, 2-й Володарского, переулку Крючкова и бульвару Платова.