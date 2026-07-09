Число «Ласточек» между Петербургом и Выборгом увеличат по выходным

С 11 июля до 30 сентября по выходным дням назначается дополнительная пара пригородных поездов «Ласточка» по маршруту из Петербурга в Выборг и обратно. Количество скоростных составов вырастет до 15, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.
Поезд № 7927 отправится с Финляндского вокзала в 11:10, прибытие — в 12:22. Состав № 7928 поедет из Выборга в 17:57, а вернется в 19:10. Предусмотрены следующие остановки: Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.
Актуальную информацию можно уточнить на станциях и вокзалах, в мобильных приложениях и на сайте АО «СЗППК».