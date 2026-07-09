МЧС предупредило пермяков о сильном дожде и шквалистом ветре 10 июля

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях 10 июля.
По данным Пермского ЦГМС, ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В МЧС предупреждают: непогода может привести к авариям на системах ЖКХ и энергетики. На дорогах вероятны заторы и увеличение числа ДТП.
Спасатели советуют пермякам соблюдать меры предосторожности. Во время грозы лучше оставаться в помещении, не ходить на прогулки и не выезжать за город.
На улице не прятаться под высокими деревьями. Дома закрыть окна и форточки, при авариях на электросетях отключить все приборы и держаться подальше от линий электропередач.
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