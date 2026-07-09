Руководство липецкого вуза осудили за превышение полномочий

Как установил суд, Поляков в июне и октябре 2024 года собрал с 11 преподавателей зарплаты и премии на 300 тыс. руб. в сумме. В этом ему помогала Красова — пятеро педагогов передали деньги через нее. Этими средствами первый проректор распорядился по своему усмотрению, что суд квалифицировал как мошенничество. Превышение полномочий выразилось в том, что Поляков распорядился передать ему премии двух педагогов вуза в размере 53 тыс. руб. и направил их на компенсацию командировочных расходов другому сотруднику.