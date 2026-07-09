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В Роспотребнадзоре расскажут, как безопасно провести лето и избежать заболеваний

Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть в группе «Нижегородской правды» в VK.

В среду, 15 июля, в 11:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) пройдет пресс-конференция на тему: «Что делать чтоб провести лето безопасно и избежать различных заболеваний?».

Спикерами встречи станут замруководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

Эксперты расскажут, как выбрать детский лагерь и подготовить ребенка к отдыху, защитить себя и свою семью от клещей, а также обеспечить безопасность в путешествиях. Также на конференции перечислят меры профилактики кишечных и энтеровирусных инфекций и объяснят, какие водоемы следует выбрать для купания. Кроме того, зрители узнают о проекте Роспотребнадзора — лектории «Санпросвет».

Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть в группе «Нижегородской правды» в VK.

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