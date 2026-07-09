В Роспотребнадзоре расскажут, как безопасно провести лето и избежать заболеваний

Эксперты расскажут, как выбрать детский лагерь и подготовить ребенка к отдыху, защитить себя и свою семью от клещей, а также обеспечить безопасность в путешествиях. Также на конференции перечислят меры профилактики кишечных и энтеровирусных инфекций и объяснят, какие водоемы следует выбрать для купания. Кроме того, зрители узнают о проекте Роспотребнадзора — лектории «Санпросвет».