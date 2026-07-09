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Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области

Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника главного управления МВД по Нижегородской области — начальником полиции, сообщили в ведомстве. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД Юрий Арсентьев.

Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника главного управления МВД по Нижегородской области — начальником полиции, сообщили в ведомстве. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД Юрий Арсентьев.

Ранее Игорь Шаповалов занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В новой должности Игорь Шаповалов сменил прежнего заместителя начальника нижегородского ГУ МВД Вадима Ятайкина, который возглавил управление МВД по Калининградской области.