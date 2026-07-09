Воронежская облдума утвердила исполнение бюджета региона за 2025 год

Депутаты Воронежской областной Думы на заседании 8 июля приняли в двух чтениях законы об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год. Также парламентарии одобрили изменения в бюджет ТФОМС на текущий год. Заседание провел председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
Министр финансов региона Надежда Сафонова сообщила, что собственные доходы областного бюджета в 2025 году составили 186,3 миллиарда рублей. Это на 11,3 процента больше, чем годом ранее. Федеральные безвозмездные поступления сохранились на уровне 34 миллиардов рублей, поэтому прирост доходов был обеспечен внутренними ресурсами региона.
Расходы бюджета достигли 227,7 миллиарда рублей. Более 63 процентов, или свыше 143 миллиардов рублей, направили на социальную сферу. На реализацию национальных проектов выделили 25,3 миллиарда рублей, все соглашения были профинансированы в полном объеме. Еще более 15,9 миллиарда рублей направили на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
С учетом всех источников расходы на здравоохранение составили 77 миллиардов рублей, на образование — 66,7 миллиарда рублей, на социальную политику — 38,3 миллиарда рублей. На физкультуру и спорт направили 2,7 миллиарда рублей, на культуру — 2,6 миллиарда рублей. В рамках адресной программы капремонта обновили 183 объекта.
Бюджетные вложения в экономику региона превысили 55 миллиардов рублей. На дорожное хозяйство направили 33,7 миллиарда рублей, при этом доля муниципалитетов в дорожном фонде выросла до 50 процентов. Поддержка местных бюджетов составила почти 82 миллиарда рублей.
Председатель профильного комитета облдумы Иван Воробьев отметил, что в 2025 году регион выполнил социальные обязательства, реализовал национальные проекты и оказал дополнительную поддержку промышленности и АПК.
Отчет об исполнении бюджета ТФОМС представил директор фонда Александр Данилов. Доходы составили 49,46 миллиарда рублей, расходы — 48,97 миллиарда рублей. Основная часть средств пошла на обеспечение системы ОМС. Отдельное внимание уделялось ветеранам СВО: диспансеризацию прошли 1601 человек, медицинскую реабилитацию получили 322 ветерана, специализированная помощь оказана 591 пациенту. На эти цели направили 84,3 миллиона рублей.
Изменения в бюджет ТФОМС на 2026 год предусматривают увеличение доходов на 113,9 миллиона рублей — до чуть более 53,6 миллиарда рублей. Расходы вырастут почти на 1,39 миллиарда рублей и составят 54,88 миллиарда рублей. Дефицит запланирован на уровне около 1,27 миллиарда рублей.
Юрий Матузов подчеркнул, что бюджетный процесс в регионе идет непрерывно. По его словам, скоро начнется активная подготовка главного финансового документа на следующий год, а депутатский корпус подключается к этой работе заранее, чтобы участвовать в выработке системных решений.