Воронежская облдума утвердила исполнение бюджета региона за 2025 год

Изменения в бюджет ТФОМС на 2026 год предусматривают увеличение доходов на 113,9 миллиона рублей — до чуть более 53,6 миллиарда рублей. Расходы вырастут почти на 1,39 миллиарда рублей и составят 54,88 миллиарда рублей. Дефицит запланирован на уровне около 1,27 миллиарда рублей.