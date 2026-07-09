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В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Резкое ухудшение погодных условий пермяков ждет уже вечером 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

МЧС России предупреждает жителей Прикамья о резком ухудшении погоды уже вечером 9 июля, а также в течение суток 10 июля. Регион ждут сильный дождь и ливень.

Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, на территорию Прикамья ворвется южный циклон. Он принесет осадки до 30−50 мм/12 час, при ливне — 30 мм /1 час. На территории региона возможен резкий подъем уровней рек и формирование дождевых паводков вплоть до 13 июля.

Ночная температура воздуха составит +14…+19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Телефон вызова экстренных служб — «112».

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