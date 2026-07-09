«Нижний Новгород» — «Ротор»: судейская бригада первого тура Первой лиги

Главным судьёй встречи назначен Ефим Рубцов из Санкт‑Петербурга. Для матчей такого уровня требуется не только безупречное знание правил, но и умение держать под контролем напряжение, которое неизбежно возникает в играх с плотной борьбой — а в Первой лиге градус эмоций почти всегда высок.