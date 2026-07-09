Александр Шуваев: в Белгородской области планируют собрать 3 млн тонн зерна

В Белгородской области стартовала уборочная кампания. Первыми приступили к уборке ранних зерновых культур хозяйства Вейделевского и Ровеньского округов. Всего белгородским аграриям предстоит убрать почти 600 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что валовой сбор составит порядка 3 млн т. Об этом 9 июля рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.