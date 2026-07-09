В Воронежской области все виды топлива поднялись в цене

Подорожание самых востребованных марок бензина и дизельного топлива вновь зафиксировали в Воронежской области. Это следует из данных еженедельного мониторинга цен, проводимых Воронежстатом. Результаты опубликовали в четверг, 9 июля.
Больше всего в цене вырос бензин марки АИ-98. Его стоимость достигла 106,52 рубля за литр, увеличившись на 4,68 рубля. АИ-95 подорожал на 4,34 рубля, составив 88,32 рубля за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 3,96 рубля. Теперь литр бензина этой марки обойдётся в 81,29 рубля.
Дизельное топливо подорожало на 4,17 рубля. За литр автомобилистам придётся отдать 90,83 рубля.