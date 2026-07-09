В Воронежской области все виды топлива поднялись в цене

Больше всего в цене вырос бензин марки АИ-98. Его стоимость достигла 106,52 рубля за литр, увеличившись на 4,68 рубля. АИ-95 подорожал на 4,34 рубля, составив 88,32 рубля за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 3,96 рубля. Теперь литр бензина этой марки обойдётся в 81,29 рубля.