Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёный: В ближайшие две недели в Калининградской области штормов не ожидается

Модельные прогнозы не показывают сильных ветров.

В ближайшие две недели в Калининградской области не ожидается штормов. Об этом рассказал научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

Учёный прокомментировал сильный шторм, прошедший в Калининградской области 8 июля. «Особенность нынешней ситуации — нетипичность летнего шторма для региона. Как правило, штормовая активность характерна для осенне-зимнего периода, поэтому столь сильный ветер летом считается большой редкостью. На данный момент серьёзных негативных последствий для флоры и фауны не зафиксировано, только ветровал. Согласно модельным прогнозам, в ближайшие две недели столь сильного ветра точно не ожидается», — цитирует слова Белова пресс-служба университета.

В ночь на среду, 8 июля, на Калининградскую область обрушился циклон «Бернадетт» с сильным ветром и ливнями. В регионе вводили режим повышенной готовности. Днём штормовое предупреждение отменили.

В Калининградской области повалило десятки деревьев, повреждены линии электропередачи и автомобили, произошли локальные подтопления. Подробнее о том, как регион переживал непогоду, читайте в материале «Беспрецедентная “Бернадетт”».