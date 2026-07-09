Учёный: В ближайшие две недели в Калининградской области штормов не ожидается

В ближайшие две недели в Калининградской области не ожидается штормов. Об этом рассказал научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.
Учёный прокомментировал сильный шторм, прошедший в Калининградской области 8 июля. «Особенность нынешней ситуации — нетипичность летнего шторма для региона. Как правило, штормовая активность характерна для осенне-зимнего периода, поэтому столь сильный ветер летом считается большой редкостью. На данный момент серьёзных негативных последствий для флоры и фауны не зафиксировано, только ветровал. Согласно модельным прогнозам, в ближайшие две недели столь сильного ветра точно не ожидается», — цитирует слова Белова пресс-служба университета.
В ночь на среду, 8 июля, на Калининградскую область обрушился циклон «Бернадетт» с сильным ветром и ливнями. В регионе вводили режим повышенной готовности. Днём штормовое предупреждение отменили.
В Калининградской области повалило десятки деревьев, повреждены линии электропередачи и автомобили, произошли локальные подтопления. Подробнее о том, как регион переживал непогоду, читайте в материале «Беспрецедентная “Бернадетт”».