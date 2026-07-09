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В Красноярском крае медработникам будут ежемесячно компенсировать аренду жилья

В Красноярском крае медработникам будут компенсировать расходы на аренду жилья раз в месяц. Соответствующие изменения в закон края приняли 9 июля в первом чтении на сессии Законодательного Собрания.

В Красноярском крае медработникам будут компенсировать расходы на аренду жилья раз в месяц. Соответствующие изменения в закон края приняли 9 июля в первом чтении на сессии Законодательного Собрания.

Раньше такую выплату перечисляли раз в квартал. Изменить порядок предложили после встречи губернатора Михаила Котюкова с выпускниками педиатрического факультета КрасГМУ в перинатальном центре.

Один из молодых специалистов спросил о компенсации аренды жилья. Глава региона отметил, что для начинающих медработников ежеквартальная выплата не всегда удобна, так как многие только начинают самостоятельную жизнь и планируют личный бюджет.

Депутаты поддержали поправки единогласно. В краевом парламенте отметили, что компенсация аренды помогает привлекать врачей и других медицинских специалистов в территории края.

За два года такую меру поддержки получили около 1600 медработников. На эти цели из краевого бюджета направили более 170 млн рублей.