Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач раскрыла, чем можно заразиться от ежа

Инфекционист Болдырева: контакт с ежом грозит сальмонеллезом и стригущим лишаем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Контакт с ежом, а также укусы животного или укол его иголками могут привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.

«Контакт с ежом может также привести к укусу клещей, которые часто обитают среди иголок животного. Эти насекомые способны переносить опасные для человека инфекции, например, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз», — сказала Болдырева «Газете.Ru».

По словам инфекциониста, прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом — болью в животе, диареей и температурой, а также стригущим лишаем — зудящими красными пятнами на коже.

«Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов», — подчеркнула Болдырева.

Кроме того, специалист отметила, что уколы иглами животного и укусы могут привести к заражению стафилококками и стрептококками. Ежи редко болеют бешенством, поэтому риск его передачи невысок, добавила Болдырева.

При укусе или царапине врач советует промыть рану водой с мылом в течение 10−15 минут и сразу обратиться в травмпункт для обработки и возможной вакцинации от столбняка и бешенства.