Врач раскрыла, чем можно заразиться от ежа

«Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов», — подчеркнула Болдырева.