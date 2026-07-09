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Районы и даты. График отключения горячей воды в июле 2026 года в Перми

Полный график отключения горячей воды в Перми на июль 2026 года: адреса и сроки.

В Перми 8 мая официально завершился отопительный сезон. Летом энергетики приступают к гидравлическим испытаниям — проверке трубопроводов на прочность в рамках подготовки к следующей зиме.

Полный график отключения горячей воды в Перми в июле 2026 года — в материале сайта perm.aif.ru.

Мотовилихинский район.

01.07.2026 — 15.07.2026 (14 дней).

Агатовая: 26, 28, 32, 36.

Бульвар Гагарина: 74, 74 В, 78, 80, 80А, 84, 84А, 86, 86А, 88, 113Б.

Грибоедова: 68.

Запорожская: 1, 1/1, 1А.

Звонарева: 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 4А, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3.

Лесная: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4.

Лякишева: 3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.

Макаренко: 6, 10А, 12А, 12Б, 14А, 16А, 18, 19, 21, 23, 25.

Пономарёва: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 65, 75, 77А, 79, 81, 87.

Пушкарская: 88, 90, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 94, 96, 98, 100, 142.

Сакко и Ванцетти: 93А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111.

Сапфирная: 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16.

Серебристая: 8, 12, 14, 16, 18.

Старцева: 1А/А, 1/1−6, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11А, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17А, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 31, 31А, 61, 61/1.

Уинская: 1, 1А, 1Б, 1 В, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1, 42А, 44, 66, 68.

Холмогорская: 2 В, 2 Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 4Б, 4 В, 4 Г.

Юрша: 1, 3, 3А, 5, 7/1−10, 7А, 9, 9А, 11, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42А, 54, 56, 56А, 60, 60А, 62, 64, 64А, 72, 74, 80, 82, 84, 86.

07.07.2026 — 21.07.2026 (14 дней).

10-я Линия: 15.

13-я Линия: 10А, 10Б, 12.

08.07.2026 — 22.07.2026 (14 дней).

Братьев Вагановых: 8, 9, 10.

Бульвар Гагарина: 3, 10А, 10Б, 15, 17, 19/36, 23, 25, 27, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41.

Дружбы: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Ким: 82, 86, 88, 90, 90А, 91, 91А, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115.

Красновишерская: 35, 37, 39, 44, 46.

Крупской: 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 26, 28, 28А, 30, 31А, 32, 32А, 37, 38, 39, 40.

Лебедева: 7, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54.

Розалии Землячки: 12, 14.

Степана Разина: 34, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 75, 77, 79.

Тургенева: 12, 14.

Уральская: 112, 114, 116, 117, 119.

Фрезеровщиков: 59, 86, 94.

22.07.2026 — 05.08.2026 (14 дней).

Бульвар Гагарина: 36, 38, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 54 В, 56, 58, 58А, 58Б, 58 Г, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62А/1, 62А/2, 64, 66.

Народовольческая: 37.

Рабоче-Крестьянская: 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32.

Ленинский район.

03.07.2026 — 17.07.2026 (14 дней).

Баковый переулок: 5.

Борчанинова: 15, 62, 85.

Крисанова: 26, 26А, 26Б.

Луначарского: 94, 96, 103, 105, 122А.

07.07.2026 — 21.07.2026 (14 дней).

25 Октября: 37, 38, 38А, 40А, 42, 43, 45, 47.

Газеты «Звезда»: 27, 31А, 31Б, 38Б.

Екатерининская: 67, 69, 71, 75.

Комсомольский проспект: 29, 31А, 33, 34А, 34Б, 36, 40.

Куйбышева: 36, 38, 46.

Луначарского: 62Б, 66, 69/31, 75, 77А.

Максима Горького: 45, 47А, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1.

Малая Ямская: 2, 2А, 5А, 9, 9А, 10.

Пушкина: 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 35, 35А, 37, 42, 44, 44А, 50, 64, 71, 83, 85.

Сибирская: 24, 26, 30, 30А, 32, 35А, 35Д, 37, 47, 47А, 49.

28.07.2026 — 11.08.2026 (14 дней).

25 Октября: 9, 12, 17, 18, 18А, 22, 24.

Газеты «Звезда»: 20, 24, 24А.

Екатерининская: 10, 24, 28, 30, 32, 32А, 44, 48, 48А, 52, 56, 64, 66, 68.

Ленина: 7, 7А, 9, 10, 11, 11А, 13, 13А, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32А, 34, 38, 40, 42, 42 В, 44, 46А.

Максима Горького: 1, 2, 3, 14А, 14Б, 15, 18, 20, 21, 22А, 24, 27, 28, 30, 34, 36.

Монастырская: 2, 2А, 5, 7.

Пермская: 2, 3А, 8, 10, 11, 11А, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39А, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51А, 51Б, 52А, 53, 54, 56, 58, 60, 60 В, 62, 62 В, 64, 64А, 66, 72.

Петропавловская: 7А, 8А, 9, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Д, 16А, 18, 18А, 20.

Сибирская: 8, 17Б, 19, 23, 25.

Советская: 1, 3, 6, 7А, 8, 10, 18, 18А, 18Б.

Свердловский район.

01.07.2026 — 15.07.2026 (14 дней).

Подольская: 33, 35.

Шмидта: 56, 56Б.

07.07.2026 — 21.07.2026 (14 дней).

Краснова: 10, 14, 16А, 18.

Малышева: 3.

Николая Островского: 49, 51, 53, 55.

Революции: 21А, 21Б, 21 В.

09.07.2026 — 23.07.2026 (14 дней).

1-я Красноармейская: 50, 52, 54, 56А, 58А.

Белинского: 51А, 53, 57, 59, 61.

Вижайская: 15, 19А.

Газеты «Звезда»: 73, 75, 79.

Глеба Успенского: 8, 22, 28.

Елькина: 4А, 6, 7, 8, 8А, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

Емельяна Ярославского: 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10А, 10Б, 26.

Комсомольский проспект: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72.

Краснофлотская: 25, 28/1, 28/2, 29, 29А, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33А, 35/1, 36, 38, 40, 40А.

Куйбышева: 65/1, 67, 67/1, 68, 68А, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79А, 80, 80/3, 80А, 80Б, 82/1, 83, 87, 89, 89А, 93, 93А, 118Б, 140, 140А, 143, 145, 147.

Лодыгина: 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35.

Нестерова: 18.

Павла Соловьева: 15.

Пионерская: 12, 15.

Полины Осипенко: 45, 48, 50, 51, 51А, 52, 53, 56, 57, 57А, 59, 61.

Седова: 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17.

Хлебозаводская: 22.

14.07.2026 — 28.07.2026 (14 дней).

Горького: 38, 40, 42, 66, 72, 72А.

Красные Казармы: 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25.

Николая Островского: 25, 27, 30, 40, 59, 59/1, 63, 66, 74, 76, 93, 93Б, 93 В, 93Д, 95, 99, 107, 119.

Революции: 12, 14, 16, 18.

Сибирская: 94.

Тимирязева: 11, 15, 23.

Чернышевского: 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21А, 22, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44.

Островского: 79, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А.

40 лет Победы: 7, 10, 10А, 12, 16, 20.

Молодёжная: 6, 7, 8.

Весёлая: 2, 5.

22.07.2026 — 05.08.2026 (14 дней).

Брестская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21.

Весенняя: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Гатауллина: 3, 3А, 5, 6, 6А, 7А, 8, 10, 10А, 12, 13, 15, 17, 17А, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 28А, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38.

Кузбасская: 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47.

Куйбышева: 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5.

Лодыгина: 6, 10, 10/2.

Лукоянова: 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

Николая Островского: 64, 64А, 68, 70, 72, 72А, 76А, 76Б, 82.

Никулина: 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41, 47.

Новосибирская: 3, 4, 6, 8, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 24, 26.

Революции: 2, 2А, 3, ¾А, ¾Б, ¾В, 3/1, 3/2, ⅗, 3/6, 3/7, 3А, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 6/2, 8, 8/2.

Сергинская: 20, 22, 22А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 43, 45.

Серединная: 19А.

Фонтанная: 1, 1А/1, 1А/2, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 14, 16.

Чернышевского: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8, 10.

Весёлая: 1.

28.07.2026 — 11.08.2026 (14 дней).

Клименко: 1, 3, 3А.

Николая Островского: 6, 9, 15, 15А, 20А, 21, 22.

29.07.2026 — 12.08.2026 (14 дней).

Коминтерна: 30.

30.07.2026 — 13.08.2026 (14 дней).

Белинского: 50, 52.

Клары Цеткин: 12, 12А, 14, 14Б, 16, 16А, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33.

Коминтерна: 11А, 13, 17, 25.

Композитора Глинки: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15.

Комсомольский проспект: 71, 73, 75, 77, 79, 81.

Куйбышева: 86, 88, 95/65, 95А, 96, 97, 97А, 98, 98А, 99/81, 101.

Смирнова: 9, 10.

Соловьева: 9, 9А, 10А, 12, 14.

31.07.2026 — 14.08.2026 (14 дней).

Композитора Глинки: 4, 6, 8, 10.

Индустриальный район.

01.07.2026 — 15.07.2026 (14 дней).

Карпинского: 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38.

Л. Толстого: 10, 12, 17, 25, 25А, 33.

Левченко: 6.

Сивкова: 28.

Стахановская: 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40А, 42, 44.

Танкистов: 11, 17, 19.

03.07.2026 — 17.07.2026 (14 дней).

Космонавтов шоссе: 6, 8, 10, 10А, 14, 16, 18.

Пушкина: 102, 104, 107А, 108, 108А, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115А, 116А, 116Б, 116 В.

06.07.2026 — 20.07.2026 (14 дней).

Бершетский переулок: 6.

Бисерский переулок: 5.

Вильвенская: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Гастелло: 6.

Горняков: 5А, 6, 7.

Капитана Гастелло: 5, 7, 10.

Космонавтов шоссе: 47, 48.

Котовского: 2А, 4.

Крылова: 15, 15А, 17, 34, 36.

Левченко: 11, 13, 17, 21.

Луньевская: 5.

Мильчакова: 3, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 37.

Овчинникова: 2, 5, 7, 8.

Полевая: 2, 5, 7, 10.

Связистов: 4, 5.

Челюскинцев: 13, 15, 17, 19, 21, 23.

09.07.2026 — 23.07.2026 (14 дней).

9 Мая: 1, 3.

Баумана: 7, 8, 11/15, 12, 15.

Вавилова: 5, 7, 9, 11, 11А.

Кавалерийская: 2, 3, 3А, 4, 5.

Космонавтов шоссе: 116, 117, 118, 119, 120, 120/1, 121, 127, 129, 131, 131А.

Мира: 18, 20.

Советской Армии: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 31.

Чайковского: 20, 35, 35А.

13.07.2026 — 27.07.2026 (14 дней).

9 Мая: 27.

Кавалерийская: 18.

Мира: 11 В.

Семченко: 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Советской Армии: 33, 33/1, 33/2, 36.

Танкистов: 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78.

14.07.2026 — 28.07.2026 (14 дней).

Крылова: 63.

Мира: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.

20.07.2026 — 03.08.2026 (14 дней).

Лизы Чайкиной: 27, 29, 34, 40.

Подводников: 83А, 87, 92, 94.

Свиязева: 17 В.

Теплогорская: 20, 22, 24.

Шахтёрская: 24, 26.

24.07.2026 — 07.08.2026 (14 дней).

9 Мая: 14, 16, 18, 18/1, 18А, 20, 22, 24.

Баумана: 19, 21, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 25Б, 25 Г.

Мира: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 41, 41/1, 41А, 64, 66, 66А, 66Б, 66 В, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70 В, 72.

30.07.2026 — 13.08.2026 (14 дней).

Архитектора Свиязева: 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52.

Геологов: 1, 3, 5, 7, 9, 11/1, 11/2.

Космонавта Леонова: 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68Б.

31.07.2026 — 14.08.2026 (14 дней).

Архитектора Свиязева: 58.

Геологов: 4, 8, 19, 19А.

Качалова: 32.

Космонавта Беляев: 40, 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46, 48, 49А.

Космонавта Беляева: 33, 35, 39, 40Б, 40 В, 40 Г, 40Д, 41, 47, 49, 51, 51А.

Космонавта Леонова: 36, 37, 38, 40, 42, 43А, 43Б, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 56А.

Леонова: 23.

Милиционера Власова: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37.

Мира: 65, 67, 69.

Нефтяников: 23, 31, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 57А, 59.

Дзержинский район.

09.07.2026 — 23.07.2026 (14 дней).

Малкова: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

14.07.2026 — 28.07.2026 (14 дней).

Барамзиной: 41, 68, 68А.

Барамзиной 54: 54.

Букирева: 10А.

Генкеля: 7А, 9.

Локомотивная: 4, 6.

Малкова: 21, 26, 26/1, 26/1А, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28А, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30А, 34.

Энгельса: 23.

Транспортная: 2.

15.07.2026 — 29.07.2026 (14 дней).

Барамзиной: 32, 32 В, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4.

Боровая: 2.

Василия Каменского: 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 24.

Вокзальная: 78, 80.

Гатчинская: 15, 18, 20.

Герцена: 4, 4А.

Желябова: 3, 10, 10А, 10/АА, 11, 13, 15, 16, 16Б, 17, 19.

Куфонина: 7, 9.

Парковый проспект: 1, 1А, 3, 3/1, 3Б, 5, 5/1, 7, 8, 8А, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15А, 15Б, 15 В, 16, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25А, 25Б, 25 В, 25 Г, 25Д, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 37 В, 37 Г, 38, 39, 40, 40А, 41А, 41Б, 41 В, 41 Г, 42, 43, 45А, 45Б, 45 В, 46, 48, 50, 50А, 52, 54/1, 54/2, 56.

Переселенческая: 98, 100, 102, 104, 111.

Подлесная: 6, 9Б, 13А, 15, 15А, 17, 19/1, 19/2, 21, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 37, 37А, 39, 43А, 45, 47.

Пожарского: 10, 11, 12, 12/2, 14, 15, 17, 19, 21.

Строителей: 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 24А, 24Б, 24 В, 24 Г, 26, 34, 34А, 36, 36/1, 37, 37А, 46, 48.

Углеуральская: 25, 27.

Энгельса: 6.

27.07.2026 — 10.08.2026 (14 дней).

1-я Ипподромная: 5.

1-я Колхозная: 2, 4, 8.

Встречная: 27, 31А, 35, 35А, 37.

Космонавтов шоссе: 166, 166А, 166Б, 166 В, 166 Г, 194.

Куфонина: 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32.

Маяковского: 25, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41/1, 41А, 41Б, 42Б, 43, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 51, 53, 54, 57.

Новоколхозная: 2.

Парковый проспект: 2, 2А, 4, 6.

Подлесная: 2, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13.

Сергея Есенина: ¾, 5/2, 7, 9, 9А, 11, 13.

Улановой: 7.

28.07.2026 — 11.08.2026.

М. Жукова: 33.

Кировский район.

06.07.2026 — 10.07.2026 (4 дня).

Автозаводская: 4, 9А, 14, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 24.

Закамская: 3, 3/2, 3А, 5, 5/2, 9А.

Ласьвинская: 15, 19, 21, 21А, 22.

Маршала Рыбалко: 1А, 3, 4, 5А, 6, 8, 9А, 12А, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 21, 23.

Федосеева: 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27.

Худанина: 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 18, 22.

Чистопольская: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18А, 20.

13.07.2026 — 17.07.2026 (4 дня).

4-я Пятилетки: 2А.

Автозаводская: 82 лит. И, 82 лит. И1, 82 лит. Л, 82 лит. Н, 82 лит. О, 82 лит. П, 82 лит. С.

Богдана Хмельницкого: 1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 11д2, 12, 13, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 52, 52А, 54, 56, 58, 58Б.

Дубовская: 11, 12, 12А.

Закамская: 58А, 60А, 62, 66, 83, 85.

Кировоградская: 52/1, 52/2, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 68А, 72, 73А.

Ласьвинская: 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54.

Липатова: 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 17А, 18, 19, 20, 22, 22А.

Магистральная: 86А.

Маршала Рыбалко: 74, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100А.

Новоржевская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Онежская: 3, 4, 6, 8.

Охотников: 1А, 3, 5, 7А, 8, 10, 12, 12А, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 34.

Пензенская: 75.

Петрозаводская: 8, 10, 15, 17.

Полтавская: 1, 2, 3А, 5, 8, 9, 10, 33.

Химградская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51.

Шишкина: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20Д.

Яранская: 2, 4, 8, 10.

29.07.2026 — 12.08.2026 (14 дней).

Береговая: 41, 42.

30.07.2026 — 02.08.2026 (4 дня).

2-я Буровая: 13.

5-я Каховская: 8/1, 8/2, 8А, 8 В, 8А, 8Б, 10, 10А.

Адмирала Ушакова: 32, 34А, 36, 36Б, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76.

Байкальская: 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11.

Батумская: 5, 7, 8, 11.

Водников: 29А, 59, 65, 65А, 83.

Волгодонская: 5, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 26/1, 26/2.

Воронежская: 1, 3, 8, 17А, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59.

Глазовская: 1, 1А, 3, 7, 9, 11/1.

Дунайская: 15, 17, 19.

Калинина: 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 39, 41, 42, 46, 47, 49.

Каляева: 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35А.

Капитана Пирожкова: 25, 32, 33, 36, 37, 37А, 38, 40.

Капитанская: 12, 21, 22, 22А.

Ласьвинская: 110.

Магистральная: 86Б.

Мензелинская: 7, 9, 12, 14, 15, 16.

Нижне-Курьинская: 4, 38.

Нижнекаменская: 25А.

Оханская: 17.

Панфилова: 2, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 8 В, 9, 10, 11А, 12, 13А, 14, 14д1, 16, 17Б, 18, 18А, 19, 20, 20Б.

Сокольская: 123.

Танцорова: 7, 11, 14, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 50, 96.

Теплоходная: 14, 14А.

Туапсинская: 20.

Фадеева: 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13А, 14, 15.

Херсонская: 2.

Черниговская: 1, 5, 9.

Юнг Прикамья: 10.

Ялтинская: 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17.

Орджоникидзевский район.

02.07.2026 — 12.07.2026 (10 дней).

Звенигородская: 2, 3, 11.

Карбышева: 42, 44, 46, 48, 50.

Писарева: 28, 30, 32, 34.

Репина: 21, 23, 25, 27, 29, 31.

06.07.2026 — 20.07.2026 (14 дней).

Краснослудская: 8, 9, 13, 17.

Лянгасова: 67, 67А, 69А.

13.07.2026 — 23.07.2026 (10 дней).

1-й Дубровский: 5, 7.

2-ой Дубровский: 6, 8.

Карбышева: 6.

Лбвинская: 33, 42, 42А.

Репина: 6, 8, 10, 10А, 12, 20, 20А.

20.07.2026 — 03.08.2026 (14 дней).

Васькина: 11.

Волховская: 26.

Кавказская: 8, 11.

Менжинского: 15, 31, 32, 34, 39, 43, 45, 49А, 51, 54.

Таганрогская: 11, 15.

Таймырская: 3.

Щербакова: 30, 37А, 43, 47А.

24.07.2026 — 03.08.2026 (11 дней).

Вильямса: 20/1, 20/2, 20/3, 37Б, 39Б, 51А, 51Б.

Кабельщиков: 12.

29.07.2026 — 12.08.2026 (14 дней).

Коммунистическая: 4, 5, 7, 8, 10.

Сосновая: 6.

Чусовская: 18А, 20А, 22А, 24А, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42.

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