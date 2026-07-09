Районы и даты. График отключения горячей воды в июле 2026 года в Перми

В Перми 8 мая официально завершился отопительный сезон. Летом энергетики приступают к гидравлическим испытаниям — проверке трубопроводов на прочность в рамках подготовки к следующей зиме.
Полный график отключения горячей воды в Перми в июле 2026 года — в материале сайта perm.aif.ru.
Мотовилихинский район.
01.07.2026 — 15.07.2026 (14 дней).
Агатовая: 26, 28, 32, 36.
Бульвар Гагарина: 74, 74 В, 78, 80, 80А, 84, 84А, 86, 86А, 88, 113Б.
Грибоедова: 68.
Запорожская: 1, 1/1, 1А.
Звонарева: 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 4А, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3.
Лесная: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4.
Лякишева: 3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.
Макаренко: 6, 10А, 12А, 12Б, 14А, 16А, 18, 19, 21, 23, 25.
Пономарёва: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 65, 75, 77А, 79, 81, 87.
Пушкарская: 88, 90, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 94, 96, 98, 100, 142.
Сакко и Ванцетти: 93А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111.
Сапфирная: 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16.
Серебристая: 8, 12, 14, 16, 18.
Старцева: 1А/А, 1/1−6, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11А, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17А, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 31, 31А, 61, 61/1.
Уинская: 1, 1А, 1Б, 1 В, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1, 42А, 44, 66, 68.
Холмогорская: 2 В, 2 Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 4Б, 4 В, 4 Г.
Юрша: 1, 3, 3А, 5, 7/1−10, 7А, 9, 9А, 11, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42А, 54, 56, 56А, 60, 60А, 62, 64, 64А, 72, 74, 80, 82, 84, 86.
07.07.2026 — 21.07.2026 (14 дней).
10-я Линия: 15.
13-я Линия: 10А, 10Б, 12.
08.07.2026 — 22.07.2026 (14 дней).
Братьев Вагановых: 8, 9, 10.
Бульвар Гагарина: 3, 10А, 10Б, 15, 17, 19/36, 23, 25, 27, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41.
Дружбы: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Ким: 82, 86, 88, 90, 90А, 91, 91А, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115.
Красновишерская: 35, 37, 39, 44, 46.
Крупской: 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 26, 28, 28А, 30, 31А, 32, 32А, 37, 38, 39, 40.
Лебедева: 7, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54.
Розалии Землячки: 12, 14.
Степана Разина: 34, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 75, 77, 79.
Тургенева: 12, 14.
Уральская: 112, 114, 116, 117, 119.
Фрезеровщиков: 59, 86, 94.
22.07.2026 — 05.08.2026 (14 дней).
Бульвар Гагарина: 36, 38, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 54 В, 56, 58, 58А, 58Б, 58 Г, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62А/1, 62А/2, 64, 66.
Народовольческая: 37.
Рабоче-Крестьянская: 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32.
Ленинский район.
03.07.2026 — 17.07.2026 (14 дней).
Баковый переулок: 5.
Борчанинова: 15, 62, 85.
Крисанова: 26, 26А, 26Б.
Луначарского: 94, 96, 103, 105, 122А.
07.07.2026 — 21.07.2026 (14 дней).
25 Октября: 37, 38, 38А, 40А, 42, 43, 45, 47.
Газеты «Звезда»: 27, 31А, 31Б, 38Б.
Екатерининская: 67, 69, 71, 75.
Комсомольский проспект: 29, 31А, 33, 34А, 34Б, 36, 40.
Куйбышева: 36, 38, 46.
Луначарского: 62Б, 66, 69/31, 75, 77А.
Максима Горького: 45, 47А, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1.
Малая Ямская: 2, 2А, 5А, 9, 9А, 10.
Пушкина: 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 35, 35А, 37, 42, 44, 44А, 50, 64, 71, 83, 85.
Сибирская: 24, 26, 30, 30А, 32, 35А, 35Д, 37, 47, 47А, 49.
28.07.2026 — 11.08.2026 (14 дней).
25 Октября: 9, 12, 17, 18, 18А, 22, 24.
Газеты «Звезда»: 20, 24, 24А.
Екатерининская: 10, 24, 28, 30, 32, 32А, 44, 48, 48А, 52, 56, 64, 66, 68.
Ленина: 7, 7А, 9, 10, 11, 11А, 13, 13А, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32А, 34, 38, 40, 42, 42 В, 44, 46А.
Максима Горького: 1, 2, 3, 14А, 14Б, 15, 18, 20, 21, 22А, 24, 27, 28, 30, 34, 36.
Монастырская: 2, 2А, 5, 7.
Пермская: 2, 3А, 8, 10, 11, 11А, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39А, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51А, 51Б, 52А, 53, 54, 56, 58, 60, 60 В, 62, 62 В, 64, 64А, 66, 72.
Петропавловская: 7А, 8А, 9, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Д, 16А, 18, 18А, 20.
Сибирская: 8, 17Б, 19, 23, 25.
Советская: 1, 3, 6, 7А, 8, 10, 18, 18А, 18Б.
Свердловский район.
01.07.2026 — 15.07.2026 (14 дней).
Подольская: 33, 35.
Шмидта: 56, 56Б.
07.07.2026 — 21.07.2026 (14 дней).
Краснова: 10, 14, 16А, 18.
Малышева: 3.
Николая Островского: 49, 51, 53, 55.
Революции: 21А, 21Б, 21 В.
09.07.2026 — 23.07.2026 (14 дней).
1-я Красноармейская: 50, 52, 54, 56А, 58А.
Белинского: 51А, 53, 57, 59, 61.
Вижайская: 15, 19А.
Газеты «Звезда»: 73, 75, 79.
Глеба Успенского: 8, 22, 28.
Елькина: 4А, 6, 7, 8, 8А, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49.
Емельяна Ярославского: 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10А, 10Б, 26.
Комсомольский проспект: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72.
Краснофлотская: 25, 28/1, 28/2, 29, 29А, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33А, 35/1, 36, 38, 40, 40А.
Куйбышева: 65/1, 67, 67/1, 68, 68А, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79А, 80, 80/3, 80А, 80Б, 82/1, 83, 87, 89, 89А, 93, 93А, 118Б, 140, 140А, 143, 145, 147.
Лодыгина: 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35.
Нестерова: 18.
Павла Соловьева: 15.
Пионерская: 12, 15.
Полины Осипенко: 45, 48, 50, 51, 51А, 52, 53, 56, 57, 57А, 59, 61.
Седова: 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17.
Хлебозаводская: 22.
14.07.2026 — 28.07.2026 (14 дней).
Горького: 38, 40, 42, 66, 72, 72А.
Красные Казармы: 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25.
Николая Островского: 25, 27, 30, 40, 59, 59/1, 63, 66, 74, 76, 93, 93Б, 93 В, 93Д, 95, 99, 107, 119.
Революции: 12, 14, 16, 18.
Сибирская: 94.
Тимирязева: 11, 15, 23.
Чернышевского: 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21А, 22, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44.
Островского: 79, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А.
40 лет Победы: 7, 10, 10А, 12, 16, 20.
Молодёжная: 6, 7, 8.
Весёлая: 2, 5.
22.07.2026 — 05.08.2026 (14 дней).
Брестская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21.
Весенняя: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30.
Гатауллина: 3, 3А, 5, 6, 6А, 7А, 8, 10, 10А, 12, 13, 15, 17, 17А, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 28А, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38.
Кузбасская: 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47.
Куйбышева: 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5.
Лодыгина: 6, 10, 10/2.
Лукоянова: 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41.
Николая Островского: 64, 64А, 68, 70, 72, 72А, 76А, 76Б, 82.
Никулина: 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41, 47.
Новосибирская: 3, 4, 6, 8, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 24, 26.
Революции: 2, 2А, 3, ¾А, ¾Б, ¾В, 3/1, 3/2, ⅗, 3/6, 3/7, 3А, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 6/2, 8, 8/2.
Сергинская: 20, 22, 22А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 43, 45.
Серединная: 19А.
Фонтанная: 1, 1А/1, 1А/2, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 14, 16.
Чернышевского: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8, 10.
Весёлая: 1.
28.07.2026 — 11.08.2026 (14 дней).
Клименко: 1, 3, 3А.
Николая Островского: 6, 9, 15, 15А, 20А, 21, 22.
29.07.2026 — 12.08.2026 (14 дней).
Коминтерна: 30.
30.07.2026 — 13.08.2026 (14 дней).
Белинского: 50, 52.
Клары Цеткин: 12, 12А, 14, 14Б, 16, 16А, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33.
Коминтерна: 11А, 13, 17, 25.
Композитора Глинки: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15.
Комсомольский проспект: 71, 73, 75, 77, 79, 81.
Куйбышева: 86, 88, 95/65, 95А, 96, 97, 97А, 98, 98А, 99/81, 101.
Смирнова: 9, 10.
Соловьева: 9, 9А, 10А, 12, 14.
31.07.2026 — 14.08.2026 (14 дней).
Композитора Глинки: 4, 6, 8, 10.
Индустриальный район.
01.07.2026 — 15.07.2026 (14 дней).
Карпинского: 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38.
Л. Толстого: 10, 12, 17, 25, 25А, 33.
Левченко: 6.
Сивкова: 28.
Стахановская: 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40А, 42, 44.
Танкистов: 11, 17, 19.
03.07.2026 — 17.07.2026 (14 дней).
Космонавтов шоссе: 6, 8, 10, 10А, 14, 16, 18.
Пушкина: 102, 104, 107А, 108, 108А, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115А, 116А, 116Б, 116 В.
06.07.2026 — 20.07.2026 (14 дней).
Бершетский переулок: 6.
Бисерский переулок: 5.
Вильвенская: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Гастелло: 6.
Горняков: 5А, 6, 7.
Капитана Гастелло: 5, 7, 10.
Космонавтов шоссе: 47, 48.
Котовского: 2А, 4.
Крылова: 15, 15А, 17, 34, 36.
Левченко: 11, 13, 17, 21.
Луньевская: 5.
Мильчакова: 3, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 37.
Овчинникова: 2, 5, 7, 8.
Полевая: 2, 5, 7, 10.
Связистов: 4, 5.
Челюскинцев: 13, 15, 17, 19, 21, 23.
09.07.2026 — 23.07.2026 (14 дней).
9 Мая: 1, 3.
Баумана: 7, 8, 11/15, 12, 15.
Вавилова: 5, 7, 9, 11, 11А.
Кавалерийская: 2, 3, 3А, 4, 5.
Космонавтов шоссе: 116, 117, 118, 119, 120, 120/1, 121, 127, 129, 131, 131А.
Мира: 18, 20.
Советской Армии: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 31.
Чайковского: 20, 35, 35А.
13.07.2026 — 27.07.2026 (14 дней).
9 Мая: 27.
Кавалерийская: 18.
Мира: 11 В.
Семченко: 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23.
Советской Армии: 33, 33/1, 33/2, 36.
Танкистов: 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78.
14.07.2026 — 28.07.2026 (14 дней).
Крылова: 63.
Мира: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.
20.07.2026 — 03.08.2026 (14 дней).
Лизы Чайкиной: 27, 29, 34, 40.
Подводников: 83А, 87, 92, 94.
Свиязева: 17 В.
Теплогорская: 20, 22, 24.
Шахтёрская: 24, 26.
24.07.2026 — 07.08.2026 (14 дней).
9 Мая: 14, 16, 18, 18/1, 18А, 20, 22, 24.
Баумана: 19, 21, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 25Б, 25 Г.
Мира: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 41, 41/1, 41А, 64, 66, 66А, 66Б, 66 В, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70 В, 72.
30.07.2026 — 13.08.2026 (14 дней).
Архитектора Свиязева: 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52.
Геологов: 1, 3, 5, 7, 9, 11/1, 11/2.
Космонавта Леонова: 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68Б.
31.07.2026 — 14.08.2026 (14 дней).
Архитектора Свиязева: 58.
Геологов: 4, 8, 19, 19А.
Качалова: 32.
Космонавта Беляев: 40, 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46, 48, 49А.
Космонавта Беляева: 33, 35, 39, 40Б, 40 В, 40 Г, 40Д, 41, 47, 49, 51, 51А.
Космонавта Леонова: 36, 37, 38, 40, 42, 43А, 43Б, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 56А.
Леонова: 23.
Милиционера Власова: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37.
Мира: 65, 67, 69.
Нефтяников: 23, 31, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 57А, 59.
Дзержинский район.
09.07.2026 — 23.07.2026 (14 дней).
Малкова: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.
14.07.2026 — 28.07.2026 (14 дней).
Барамзиной: 41, 68, 68А.
Барамзиной 54: 54.
Букирева: 10А.
Генкеля: 7А, 9.
Локомотивная: 4, 6.
Малкова: 21, 26, 26/1, 26/1А, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28А, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30А, 34.
Энгельса: 23.
Транспортная: 2.
15.07.2026 — 29.07.2026 (14 дней).
Барамзиной: 32, 32 В, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4.
Боровая: 2.
Василия Каменского: 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 24.
Вокзальная: 78, 80.
Гатчинская: 15, 18, 20.
Герцена: 4, 4А.
Желябова: 3, 10, 10А, 10/АА, 11, 13, 15, 16, 16Б, 17, 19.
Куфонина: 7, 9.
Парковый проспект: 1, 1А, 3, 3/1, 3Б, 5, 5/1, 7, 8, 8А, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15А, 15Б, 15 В, 16, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25А, 25Б, 25 В, 25 Г, 25Д, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 37 В, 37 Г, 38, 39, 40, 40А, 41А, 41Б, 41 В, 41 Г, 42, 43, 45А, 45Б, 45 В, 46, 48, 50, 50А, 52, 54/1, 54/2, 56.
Переселенческая: 98, 100, 102, 104, 111.
Подлесная: 6, 9Б, 13А, 15, 15А, 17, 19/1, 19/2, 21, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 37, 37А, 39, 43А, 45, 47.
Пожарского: 10, 11, 12, 12/2, 14, 15, 17, 19, 21.
Строителей: 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 24А, 24Б, 24 В, 24 Г, 26, 34, 34А, 36, 36/1, 37, 37А, 46, 48.
Углеуральская: 25, 27.
Энгельса: 6.
27.07.2026 — 10.08.2026 (14 дней).
1-я Ипподромная: 5.
1-я Колхозная: 2, 4, 8.
Встречная: 27, 31А, 35, 35А, 37.
Космонавтов шоссе: 166, 166А, 166Б, 166 В, 166 Г, 194.
Куфонина: 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32.
Маяковского: 25, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41/1, 41А, 41Б, 42Б, 43, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 51, 53, 54, 57.
Новоколхозная: 2.
Парковый проспект: 2, 2А, 4, 6.
Подлесная: 2, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13.
Сергея Есенина: ¾, 5/2, 7, 9, 9А, 11, 13.
Улановой: 7.
28.07.2026 — 11.08.2026.
М. Жукова: 33.
Кировский район.
06.07.2026 — 10.07.2026 (4 дня).
Автозаводская: 4, 9А, 14, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 24.
Закамская: 3, 3/2, 3А, 5, 5/2, 9А.
Ласьвинская: 15, 19, 21, 21А, 22.
Маршала Рыбалко: 1А, 3, 4, 5А, 6, 8, 9А, 12А, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 21, 23.
Федосеева: 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27.
Худанина: 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 18, 22.
Чистопольская: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18А, 20.
13.07.2026 — 17.07.2026 (4 дня).
4-я Пятилетки: 2А.
Автозаводская: 82 лит. И, 82 лит. И1, 82 лит. Л, 82 лит. Н, 82 лит. О, 82 лит. П, 82 лит. С.
Богдана Хмельницкого: 1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 11д2, 12, 13, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 52, 52А, 54, 56, 58, 58Б.
Дубовская: 11, 12, 12А.
Закамская: 58А, 60А, 62, 66, 83, 85.
Кировоградская: 52/1, 52/2, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 68А, 72, 73А.
Ласьвинская: 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54.
Липатова: 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 17А, 18, 19, 20, 22, 22А.
Магистральная: 86А.
Маршала Рыбалко: 74, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100А.
Новоржевская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Онежская: 3, 4, 6, 8.
Охотников: 1А, 3, 5, 7А, 8, 10, 12, 12А, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 34.
Пензенская: 75.
Петрозаводская: 8, 10, 15, 17.
Полтавская: 1, 2, 3А, 5, 8, 9, 10, 33.
Химградская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51.
Шишкина: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20Д.
Яранская: 2, 4, 8, 10.
29.07.2026 — 12.08.2026 (14 дней).
Береговая: 41, 42.
30.07.2026 — 02.08.2026 (4 дня).
2-я Буровая: 13.
5-я Каховская: 8/1, 8/2, 8А, 8 В, 8А, 8Б, 10, 10А.
Адмирала Ушакова: 32, 34А, 36, 36Б, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76.
Байкальская: 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11.
Батумская: 5, 7, 8, 11.
Водников: 29А, 59, 65, 65А, 83.
Волгодонская: 5, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 26/1, 26/2.
Воронежская: 1, 3, 8, 17А, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59.
Глазовская: 1, 1А, 3, 7, 9, 11/1.
Дунайская: 15, 17, 19.
Калинина: 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 39, 41, 42, 46, 47, 49.
Каляева: 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35А.
Капитана Пирожкова: 25, 32, 33, 36, 37, 37А, 38, 40.
Капитанская: 12, 21, 22, 22А.
Ласьвинская: 110.
Магистральная: 86Б.
Мензелинская: 7, 9, 12, 14, 15, 16.
Нижне-Курьинская: 4, 38.
Нижнекаменская: 25А.
Оханская: 17.
Панфилова: 2, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 8 В, 9, 10, 11А, 12, 13А, 14, 14д1, 16, 17Б, 18, 18А, 19, 20, 20Б.
Сокольская: 123.
Танцорова: 7, 11, 14, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 50, 96.
Теплоходная: 14, 14А.
Туапсинская: 20.
Фадеева: 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13А, 14, 15.
Херсонская: 2.
Черниговская: 1, 5, 9.
Юнг Прикамья: 10.
Ялтинская: 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17.
Орджоникидзевский район.
02.07.2026 — 12.07.2026 (10 дней).
Звенигородская: 2, 3, 11.
Карбышева: 42, 44, 46, 48, 50.
Писарева: 28, 30, 32, 34.
Репина: 21, 23, 25, 27, 29, 31.
06.07.2026 — 20.07.2026 (14 дней).
Краснослудская: 8, 9, 13, 17.
Лянгасова: 67, 67А, 69А.
13.07.2026 — 23.07.2026 (10 дней).
1-й Дубровский: 5, 7.
2-ой Дубровский: 6, 8.
Карбышева: 6.
Лбвинская: 33, 42, 42А.
Репина: 6, 8, 10, 10А, 12, 20, 20А.
20.07.2026 — 03.08.2026 (14 дней).
Васькина: 11.
Волховская: 26.
Кавказская: 8, 11.
Менжинского: 15, 31, 32, 34, 39, 43, 45, 49А, 51, 54.
Таганрогская: 11, 15.
Таймырская: 3.
Щербакова: 30, 37А, 43, 47А.
24.07.2026 — 03.08.2026 (11 дней).
Вильямса: 20/1, 20/2, 20/3, 37Б, 39Б, 51А, 51Б.
Кабельщиков: 12.
29.07.2026 — 12.08.2026 (14 дней).
Коммунистическая: 4, 5, 7, 8, 10.
Сосновая: 6.
Чусовская: 18А, 20А, 22А, 24А, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42.