Порядок работы отделений «Почты России» в Нижегородской области изменится — Госдума приняла закон

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в федеральное законодательство о почтовой связи, сообщается на сайте Госдумы. Документ направлен на оптимизацию работы «Почты России» и должен повысить эффективность ее деятельности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу законом о спасении «Почты России» и подчеркнул, что предприятие выполняет важные социальные задачи. По его словам, особенно важно сохранить отделения почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сделать работу компании современной и конкурентоспособной.
«Давайте постараемся сделать все, чтобы “Почта” возродилась, была эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, почтальоны получали бы хорошие зарплаты, и работа почтальона была престижной», — сказал Вячеслав Володин.
Закон в частности предусматривает несколько изменений. Среди них — прием электронных средств платежа без комиссии для кредитных организаций, направление квитанций за жилье и ЖКУ через портал госуслуг, возможность размещения рекламы на платежных документах, создание цифровых почтовых ящиков, а также привлечение юрлиц и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке отправлений.
Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений.
Ранее сообщалось, что Нижегородское УФАС уведомило «Почту России» о нарушении антимонопольного законодательства.