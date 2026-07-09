Порядок работы отделений «Почты России» в Нижегородской области изменится — Госдума приняла закон

Закон в частности предусматривает несколько изменений. Среди них — прием электронных средств платежа без комиссии для кредитных организаций, направление квитанций за жилье и ЖКУ через портал госуслуг, возможность размещения рекламы на платежных документах, создание цифровых почтовых ящиков, а также привлечение юрлиц и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке отправлений.