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В Калининграде на борту парусника «Крузенштерн» сыграл оркестр русских народных инструментов

Региональный коллектив выступил с концертом 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

На «Крузенштерне» выступил Калининградский областной оркестр русских народных инструментов. Концерт под руководством худрукам и главного дирижера Антона Жукова провели прямо на борту барка 8 июля, сообщает пресс-служба БГАРФ.

Оценили шоу курсанты-практиканты парусника и члены экипажа.

Сейчас «Крузенштерн» стоит в Калининградском морском рыбном порту и готовится к выходу в море. В первом рейсе навигации 2026 года на судне практику пройдут 140 курсантов, среди них — 13 девушек.

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