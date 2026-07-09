Житель Неманского района получил 7 лет за убийство знакомого

Согласно материалам дела, между подсудимым и 41-летним мужчиной вспыхнул конфликт. В его ходе обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Раненого доставили в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался от полученного повреждения.