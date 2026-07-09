Житель Неманского района получил 7 лет за убийство знакомого

Неманский районный суд Калининградской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого. Преступление произошло 22 декабря 2025 года в поселке Артемовка.
Согласно материалам дела, между подсудимым и 41-летним мужчиной вспыхнул конфликт. В его ходе обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Раненого доставили в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался от полученного повреждения.
Государственное обвинение в суде поддерживала Неманская городская прокуратура. Судья, согласившись с позицией обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего. В ее пользу с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Калининградской области.