Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Неманского района получил 7 лет за убийство знакомого

Неманский районный суд Калининградской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого. Преступление произошло 22 декабря 2025 года в поселке Артемовка. Согласно материалам дела, между подсудимым и 41-летним мужчиной вспыхнул конфликт. В его ходе обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Раненого…

Источник: Янтарный край

Неманский районный суд Калининградской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого. Преступление произошло 22 декабря 2025 года в поселке Артемовка.

Согласно материалам дела, между подсудимым и 41-летним мужчиной вспыхнул конфликт. В его ходе обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Раненого доставили в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался от полученного повреждения.

Государственное обвинение в суде поддерживала Неманская городская прокуратура. Судья, согласившись с позицией обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего. В ее пользу с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Калининградской области.