Два рейса отменили и два задерживаются в аэропорту Волгограда

Больше всех ждут пассажиры из Антальи. Самолет из Турции опаздывает почти на девять часов. Рейс «Победы» из Москвы вместо 14:40 прилетит с задержкой на три часа. Обратно в столицу самолет отправится в шесть вечера. Из Санкт-Петербурга борт прибудет с получасовым опозданием — в 20:40. Вечерний рейс из Москвы сначала перенесли на час, а потом и вовсе отменили.