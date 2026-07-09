Свиней стало больше, а коров и птицы меньше: статистика по АПК Калининграда

агропромышленном комплексе. С одной стороны, производители мяса и молока наращивают объемы, с другой — поголовье коров и птицы продолжает сокращаться. Такие данные приводит Калининградстат по итогам января-мая.
Основной драйвер роста в животноводстве — свиноводство. На конец мая в хозяйствах всех категорий насчитывалось 379,2 тысячи свиней, что на 5,5% больше, чем год назад. Именно за счет этого сектора удалось компенсировать потери в других категориях и обеспечить общий прирост производства скота и птицы на убой: за пять месяцев он составил 62,4 тысячи тонн в живом весе — это на 13,1% выше уровня января-мая 2025 года.
При этом поголовье крупного рогатого скота снизилось незначительно — на 0,2%, до 159,8 тысячи голов. Однако число коров, от которых напрямую зависит производство молока, сократилось более заметно — на 1,7%, до 73,1 тысячи голов. Тем не менее валовый надой почти не пострадал: за пять месяцев хозяйства произвели 105,6 тысячи тонн молока — на 0,5% больше, чем в прошлом году.
А вот птицеводство и овцеводство переживают не лучшие времена. Поголовье птицы снизилось на 6,6% и составило 2,88 миллиона голов. Еще сильнее упало число овец и коз — на 11,5%, до 64,7 тысячи голов. Производство яиц, однако, выросло на 6,9%, превысив 131 миллион штук.
Рыбная отрасль, напротив, демонстрирует уверенный рост. Оборот организаций, занятых рыболовством и рыбоводством, в январе-мае составил 10,6 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов морской рыбы свежей или охлажденной (без учета продукции рыбоводства) достиг 29,2 тысячи тонн, прибавив 10,7% по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, сельское хозяйство региона продолжает структурную перестройку. Свиноводство становится локомотивом мясного производства, а рыболовство уверенно наращивает обороты. В то же время сокращение поголовья коров и птицы может в среднесрочной перспективе создать риски для молочной и яичной отраслей, если тренд не изменится.