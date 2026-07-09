Свиней стало больше, а коров и птицы меньше: статистика по АПК Калининграда

Основной драйвер роста в животноводстве — свиноводство. На конец мая в хозяйствах всех категорий насчитывалось 379,2 тысячи свиней, что на 5,5% больше, чем год назад. Именно за счет этого сектора удалось компенсировать потери в других категориях и обеспечить общий прирост производства скота и птицы на убой: за пять месяцев он составил 62,4 тысячи тонн в живом весе — это на 13,1% выше уровня января-мая 2025 года.