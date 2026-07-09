Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге несколько лет судился с бывшей супругой из-за дома

Спустя месяц тот же дом стал предметом нового судебного разбирательства. Евгений У. потребовал признать бывшую супругу утратившей право пользования жилым помещением, ссылаясь на то, что она добровольно выехала и фактически в доме не проживает. Первоначально суд первой инстанции удовлетворил иск, однако Ростовский областной суд отменил это решение. Апелляционная инстанция указала, что дети получили право на оформление долей в спорном доме, проживают вместе с матерью, а потому она сохраняет право пользоваться жилым помещением как законный представитель несовершеннолетних.