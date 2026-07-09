Григорий Лепс отменил выступления в Сочи и Геленджике из-за логистических сбоев

Ранее, в сентябре 2025 года, был отменен концерт Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону. Тогда организаторы перенесли выступление на 2026 год, объяснив решение повышенными рисками, связанными с использованием беспилотных летательных аппаратов. Билеты сохранили действие на новую дату.