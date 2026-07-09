На трассе М-5 «Урал» рядом с Екатеринбургом досрочно открыли путепровод

— Движение на данном участке было временно ограничено с осени прошлого года, в связи с чем водителям приходилось использовать объездные маршруты через разворотные петли на 146-м в направлении Екатеринбурга и 171-м в направлении Челябинска километрах трассы, — сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.