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«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, подошедшего к Москве

«Роскосмос» показал сделанный со спутника снимок подошедшего к Москве циклона.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал космический снимок циклона, ранее вызвавшего серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошедшего вплотную к Москве.

«Восьмого июля на Калининградскую область обрушился штормовой циклон, который повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Сегодня циклон уже подошел к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники Роскосмоса», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что снимок сделан с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».