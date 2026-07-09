«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, подошедшего к Москве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал космический снимок циклона, ранее вызвавшего серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошедшего вплотную к Москве.
«Восьмого июля на Калининградскую область обрушился штормовой циклон, который повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Сегодня циклон уже подошел к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники Роскосмоса», — говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что снимок сделан с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».