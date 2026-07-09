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В Новосибирске начали ремонт одной из старейших улиц города

В Железнодорожном районе Новосибирска стартовал ремонт улицы Волколакова — одной из старейших городских улиц. Сейчас дорожные службы укладывают здесь горячий асфальт и продолжают благоустройство частного сектора.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в мэрии, ранее на улицах Майской и Хакасской убрали мусор и заросли, спилили аварийные деревья и кустарники, а также выполнили отсыпку дорог асфальтовым гранулятом.

На улице Волколакова горячий асфальт используют из-за сложного рельефа с крутым спуском. Перед укладкой нового покрытия специалисты вырезают поврежденные участки, обрабатывают основание битумом и затем асфальтируют дорогу.

В администрации Центрального округа отметили, что перечень работ сформировали после встреч с жителями и представителями территориальных общественных самоуправлений.

Помимо Железнодорожного района, благоустройство запланировано и в Заельцовском районе. Работы проведут на улице Шевцовой и рядом с озером «Жемчужина Сибири».