В Новосибирске начали ремонт одной из старейших улиц города

Как сообщили в мэрии, ранее на улицах Майской и Хакасской убрали мусор и заросли, спилили аварийные деревья и кустарники, а также выполнили отсыпку дорог асфальтовым гранулятом.
На улице Волколакова горячий асфальт используют из-за сложного рельефа с крутым спуском. Перед укладкой нового покрытия специалисты вырезают поврежденные участки, обрабатывают основание битумом и затем асфальтируют дорогу.
В администрации Центрального округа отметили, что перечень работ сформировали после встреч с жителями и представителями территориальных общественных самоуправлений.
Помимо Железнодорожного района, благоустройство запланировано и в Заельцовском районе. Работы проведут на улице Шевцовой и рядом с озером «Жемчужина Сибири».